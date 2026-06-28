Gp Olanda: tripletta Aprilia ad Assen, vince Ogura, poi Fernandez e Martin. Rovinosa caduta di Bezzecchi: è in ospedale

Podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGp. Sul circuito di Assen ha vinto il giapponese Ai Ogura con la moto non ufficiale del team Trackhouse davanti al compagno di squadra Raul Fernandez, secondo, ed alla Aprilia ufficiale di Jorge Martin, terzo. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio davanti alla Ducati del team Gresini di Alex Marquez e a Marc Marquez sesto su Ducati ufficiale.

A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il direttore medico della MotoGP, Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali - fa sapere l'Aprilia - hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen.

Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti - conclude il team di Noale - saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell'ospedale.