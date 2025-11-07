Gp Portogallo, Alex Marquez il più veloce davanti a Bagnaia nelle pre-qualifiche

Alex Marquez ha fatto segnare il miglior tempo anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGp. Sul circuito di Portimao il pilota spagnolo ha girato in 1'37''974, davanti a Pecco Bagnaia che ha così migliorato il 17mo tempo delle prime libere di questa mattina. Terzo tempo per Pedro Acosta. In Q2 accedono anche Bezzecchi e Di Giannantonio oltre a Zarco, Di Giannatonio, Aldeguer, Pol Espargaro e Ogura. Fuori Marini che dovrà fare le Q1 così come Morbidelli, Quartararo, Bulega e Bastianini. Il record della pista appartiene a Marc Marquez su Honda, con 1'37''226 stabilito nel 2023.