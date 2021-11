Gp Portogallo, ancora un trionfo per Bagnaia. Sul podio Mir e Miller. La Ducati vince il titolo Costruttori

PORTIMAO - Pole position, vittoria e giro più veloce in gara. Francesco Bagnaia e la sua Ducati dominano il Gran Premio del Portogallo dall’inizio alla fine cancellando in parte la grande amarezza per quella la maledetta caduta a Misano.2 che ha impedito al pilota torinese di giocarsi il Mondiale fino alla fine. Un successo da incorniciare che regala al pilota nato nella ‘canterà di Valentino Rossi la certezza matematica di essere il vice-campione 2021 come l’anno scorso Franco Morbidelli, altro ‘prodottò della VR46 Accademy. A completare la festa Ducati a Portimao, dove la rossa delle due ruote conquista il Mondiale costruttori, è il terzo posto del pilota australiano Jack Miller dietro alla Suzuki di Joan Mir. Male le Yamaha con il campione del mondo Fabio Quartararo a terra mentre era settimo a pochi giri dalla bandiera a scacchi e Valentino Rossi solo tredicesimo e mai protagonista nella penultima corsa della sua lunga e felice carriera. Un Gp quello dell’Algarve classe MotoGp che si è chiuso con due giri di anticipo a causa della bandiera rossa sventolata per uno spettacolare incidente tra le Ktm dell’idolo di casa Miguel Oliveira e Iker Lecuona: per fortuna i due piloti non hanno riportato gravi conseguenze. «Sono molto felice - ha detto al termine del suo super Gp Bagnaia - lavoro enorme questo weekend.

Mi sono goduto tutte le sessioni e penso sia il miglior fine settimana della mia carriera. Ero spaventato dalla bandiera rossa, temevo ci fosse stato incidente grave e fortunatamente non è stato così. Sarebbe stato bello chiudere con la bandiera a scacchi, ma sono felice che tutti stiano bene. Ho spinto il più possibile per allontanarmi dal gruppo, anche a Misano l’avevo fatto ma poi sono caduto». Bagnaia, che si è laureato ufficialmente vicecampione del mondo, si è detto poi pronto per la nuova stagione: «Quest’anno - ha aggiunto il pilota del team di Borgo Panigale - ho preso consapevolezza della mia e nostra forza, non era naturale capirlo dopo quello che ho passato nelle ultime stagioni. Abbiamo vinto il campionato costruttori, ottimo risultato per la squadra. Sono secondo in campionato e questo è un altro risultato importantissimo». Nella Moto 3 sfuma il sogno di Denis Foggia che cade all’ultimo giro quando era in lotta per la vittoria, centrato in pieno da Binder. Una scivolata che libera la gioia del 17enne spagnolo Pedro Acosta che vince la gara e si laurea campione del mondo: per due giorni non strappa il record di gioventù a Loris Capirossi. Sul podio anche Migno e Antonelli

Ecco l’ordine di arrivo della MotoGP del GP dell’Algarve inj Portogallo: 1. F. Bagnaia (Ita - Ducati) 2. J. Mir (Spa - Suzuki) +2.478 3. J. Miller (Aus - Ducati) +6.402 4. A. Marquez (Spa - Honda) +6.453 5. J. Zarco (Fra - Ducati) +7.882 6. P. Espargaro (Spa - Honda) +9.573 7. J. Martin ( Spa - Ducati) +10.144 8. A. Rins (Spa - Suzuki) +10.742 9. E. Bastianini (Ita - Ducati) +13.840 10. B. Binder (Saf - Ktm) +14.487 11. T. Nakagami (Giap - Honda) +20.912 12. L. Marini (Ita - Ducati) +22.450 13. V. Rossi (Ita - Yamaha) +22.752 14. A. Dovizioso (Ita - Yamaha) +26.207 15. S. Bradl (Ger - Honda) +26.284 16. M. Vinales (Spa - Aprilia) +26.828 17. F. Morbidelli (Ita - Yamaha) +27.863 18. M. Oliveira (Por - Ktm) Rit. 19. I. Lecuona (Spa - Kmt) Rit. 20. F. Quartararo (Fra - Yamaha) Rit. 21. A. Espargaro (Spa - Aprilia) Rit. 22. D. Petrucci (Ita - Ktm) Rit.

Mondiale piloti, la classifica dopo Portimao 1) Fabio Quartararo 267 campione 2) Francesco Bagnaia 227 3) Joan Mir 195 4) Jack Miller 165 5) Johann Zarco 163 6) Marc Marquez 142 7) Brad Binder 142 8) Aleix Espargarò 113 9) Maverick Vinales 106 10) Pol Espargarò 100 11) Alex Rins 99 12) Enea Bastianini 94 17) Franco Morbidelli 42 18) Luca Marini 41 20) Valentino Rossi 38 Mondiale costruttori, la classifica dopo Portimao 1) Ducati 332 campione 2) Yamaha 298 3) Suzuki 227 4) Honda 211 5) KTM 196 6) Aprilia 114