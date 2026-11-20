È di Marco Bezzecchi su Aprilia il miglior tempo nella prime prove libere del Gp del Portogallo di MotoGp, penultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota italiano con il crono di 1.39.002 si è piazzato davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin a 0.142. Alle spalle del duo Aprilia i fratelli Marquez con Alex terzo a +0«243 e Marc quarto a +0«259. Chiude in sesta posizione Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre Luca Marini e decimo.

«Dopo un inizio di campionato MotoGp davvero difficile, siamo arrivati al Mugello con 102 punti di svantaggio. Abbiamo avuto una seconda fase di campionato davvero straordinaria, con un impegno di tutti e i ragazzi della squadra che non hanno mai mollato». Lo ha detto l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, intervenendo all'incontro «Automotive Made in Italy e Motor Valley», nello stabilimento della casa motociclistica a Bologna. Domenicali, in partenza per Portimao, ha espresso fiducia sulla possibilità di coronare la rimonta della squadra.

«Oggi siamo in una posizione davvero incredibile, perché possiamo probabilmente riuscire, con tutte le dita incrociate del caso e la scaramanzia, a concludere un ciclo che per Ducati sarebbe una cosa pazzesca», ha affermato. L'amministratore delegato ha ricordato i risultati già conquistati dalla casa di Borgo Panigale: «Abbiamo vinto gli ultimi quattro campionati mondiali MotoGp consecutivi, piloti, e sei titoli mondiali costruttori», un risultato che, secondo Domenicali, nessun altro costruttore ha raggiunto nella MotoGp moderna.