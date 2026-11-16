GP Portogallo, Lecuona sulla Ducati al posto di Bagnaia. Pecco punta a tornare per il finale a Valencia

Il Ducati Lenovo Team ha confermato che Francesco Bagnaia non prenderà parte questo weekend al Gran Premio Repsol del Portogallo a causa della doppia frattura al piede destro riportata in Qatar. Al posto del due volte campione del mondo MotoGP a Portimao per il penultimo appuntamento della stagione 2026 ci sarà il vicecampione del mondo nel WorldSBK, lo spagnolo Iker Lecuona, che sarà dunque alla sua sesta presenza stagionale, stavolta condividendo il box con il leader del Campionato Marc Marquez dopo la duplice top ten in Sprint e gara in Qatar al posto di Alex Marquez nel team BK8 Gresini Racing MotoGP. Pecco punta a tornare in azione per il finale di stagione 2026 a Valencia, nel weekend successivo a quello di Portimao per l'ultimo atto di un emozionante cammino in rosso Ducati prima di intraprendere un nuovo capitolo nel 2027 con Aprilia Racing.