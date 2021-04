GP Portogallo, libere 1: Bottas cerca rivincite e segna il primo tempo, bene Leclerc quarto

Ha bisogno di rivincite Valtteri Bottas. Il brutto GP di Imola, concluso con il violento incidente causato da George Russell mentre lottava per una anonima nona posizione, deve essere cancellato in fretta. Il finlandese ci prova ed ha iniziato al meglio il terzo appuntamento stagionale del Mondiale che si tiene sul bellissimo circuito di Portimao, in Portogallo. Bottas ha colto il primo tempo con gomme soft in 1'19"648, ma al momento la superiorità della Mercedes ancora non si vede. I progressi compiuti rispetto al primo Gran Premio in Bahrain sono evidenti, ma la Red Bull-Honda è sempre lì, pronta a soffiare sull'ala posteriore della W12. A Imola, Max Verstappen ha addirittura vinto, in Algarve per ora occupa la seconda posizione ad appena 25 millesimi dal finlandese mentre l'altra Red Bull è terza con Sergio Perez. Il messicano, splendido nella qualifica di Imola, si era perso in gara ed anche lui è alla ricerca di un pronto riscatto.

Promettente sessione per la Ferrari, che vede Charles Leclerc quarto. Il monegasco è apparso competitivo sia con le Pirelli hard sia con le soft, e nel suo ultimo tentativo si è tolto due piccole soddisfazioni: marcare il tempo-record di sessione nel terzo settore, e mettersi dietro Lewis Hamilton che poco prima, procedendo più lentamente, lo aveva costretto ad alzare il piede, con un piccolo gesto di disappunto. L'inglese è scivolato così quinto in graduatoria, scalzato in extremis da Perez e Leclerc, ma già dall'inizio era sembrato un po' meno a suo agio di Bottas e Verstappen. Il campione in carica aveva segnalato al suo ingegnere di pista una W12 "inguidabile", ma siamo appena al venerdì e l'asfalto non è ancora al massimo del grip.

Bene Pierre Gasly, sesto con l'AlphaTauri-Honda, sorprende Russell settimo con la Williams-Mercedes, autore di un gran crono con mescola morbida. A completare la top 10 troviamo la prima McLaren-Mercedes, con Lando Norris ottavo (12° invece Daniel Ricciardo), l'altra Ferrari di Carlos Sainz e l'Alpine-Renault di Esteban Ocon. 14° Fernando Alonso, ma la squadra francese si è concentrata sui long-run. L'Alfa Romeo ha schierato la nuova riserva Callum Ilott, in prestito dalla Ferrari, che si alternerà in questo ruolo con Robert Kubica. Il vicecampione 2020 della F2 ha chiuso 17°, mentre nel pomeriggio tornerà alla guida il nostro Antonio Giovinazzi, titolare del sedile. Piccolo screzio via radio in casa Haas: Nikita Mazepin ha criticato un sorpasso compiuto dal compagno Mick Schumacher in curva 1, quando entrambi avevano appena iniziato un giro lanciato.

Venerdì 30 aprile 2021, libere 1

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'19"648 - 30 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'19"673 - 22

3 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'19"846 - 21

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"884 - 26

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"967 - 31

6 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'20"444 - 30

7 - George Russell (Williams Mercedes) - 1'20"529 - 28

8 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'20"635 - 25

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"680 - 26

10 - Esteban Ocon (Alpine Renault) - 1'20"800 - 26

11 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) - 1'20"894 - 28

12 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) - 1'20"995 - 30

13 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1'21"090 - 27

14 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'21"303 - 30

15 - Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Ferrari) - 1'21"381 - 24

16 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) - 1'21"405 - 30

17 - Callum Ilott (Alfa Romeo Ferrari) - 1'21"806 - 21

18 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) - 1'21"939 - 28

19 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'22"293 - 28

20 - Nikita Mazepin (Haas Ferrari) - 1'24"224 - 28