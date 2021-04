GP Portogallo, libere 2: Hamilton prende il comando, ma Verstappen è vicinissimo. Quarto Sainz

Come non detto... Valtteri Bottas, leader del primo turno libero del GP del Portogallo che si svolge sullo splendido tracciato di Portimao, è già sceso in terza posizione nella seconda sessione. Lewis Hamilton prese le giuste misure al mattino, nel pomeriggio ha segnato il primo tempo, per pochi centesimi più rapido di Max Verstappen. Il confronto esaltante tra il sette volte iridato della Mercedes e il pilota olandese della Red Bull che già si era visto in Bahrain e a Imola, si riproporrà anche questo fine settimana. Hamilton ha fermato i cronometri sul tempo di 1'19"837 mentre l'olandese della Red Bull ha sofferto un gap di 143 millesimi, dopo aver patito nelle fasi iniziali un problema con un sensore dei freni. Tutti gli altri piloti sono rimasti sopra al minuto e 20 (ma i primi 12 sono racchiusi in 1", non male), con Bottas terzo di appena quattro millesimi su Carlos Sainz.

Come nella prima sessione, c'è quindi una Ferrari in quarta posizione: questa volta è quella dello spagnolo, che evidentemente ha beneficiato del nuovo fondo collaudato invece in mattinata dal compagno Charles Leclerc, settimo questo pomeriggio. Nel complesso per la Rossa è stato un buon venerdì, da cui può addirittura emergere nel ruolo di terza forza ai danni della McLaren: Daniel Ricciardo è 8°, Lando Norris 12°, ma la squadra di Woking potrebbe aver tenuto qualche carta nascosta. Staremo a vedere domani. Nella seconda seconda parte della FP2 i team si sono concentrati sui long-run, con una certa attenzione alle gomme medie che al mattino erano state tenute in garage: potrebbe essere la mescola più utilizzata domenica, quella su cui serviva avere la maggior quantità di dati. E anche sul passo fra Mercedes e Red Bull c'è equilibrio, forse con una leggera prevalenza della compagine anglo-austriaca, che ha però bisogno di un Sergio Perez al massimo. Il messicano in questa sessione ha terminato decimo.

Si è intanto messa in mostra l'Alpine, con Fernando Alonso quinto ed Esteban Ocon sesto. In top 10 anche Lance Stroll con l'Aston Martin, nono e di nuovo più rapido di Sebastian Vettel. A metà gruppo si conferma un velocissimo George Russell con la Williams, 13°. Il nostro Antonio Giovinazzi è tornato alla guida della sua Alfa Romeo C41, ceduta in mattinata alla riserva Callum Ilott: l'italiano è stato subito vicino a Kimi Raikkonen. Rimane molto attardato Nikita Mazepin, che ha rimediato 1"1 dall'altra Haas di Mick Schumacher. Il tedesco si è lasciato alle spalle Nicholas Latifi (protagonista di un'escursione in ghiaia in curva 8), mentre il russo ha fatto "arrabbiare" un altro collega, intralciando uno dei tentativi di Perez. Non fa quasi più notizia. Da segnalare invece che la partenza del turno è stata ritardata di 10 minuti, per la necessità di controllare un tombino all'esterno di curva 11.

Venerdì 30 aprile 2021, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"837 - 33 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'19"980 - 26

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'20"181 - 28

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"197 - 33

5 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'20"220 - 32

6 - Esteban Ocon (Alpine Renault) - 1'20"235 - 31

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'20"360 - 33

8 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) - 1'20"418 - 31

9 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) - 1'20"427 - 31

10 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'20"516 - 28

11 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'20"558 - 34

12 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'20"757 - 28

13 - George Russell (Williams Mercedes) - 1'20"976 - 32

14 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1'21"053 - 33

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) - 1'21"074 - 32

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) - 1'21"225 - 22

17 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) - 1'21"238 - 32

18 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) - 1'21"537 - 29

19 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'21"855 - 31

20 - Nikita Mazepin (Haas Ferrari) - 1'22"638 - 28