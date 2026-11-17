Marc Marquez ha il secondo match point della stagione per chiudere i conti e laurearsi campione del mondo. Sul circuito dell'Algarve, sede del Gran Premio del Portogallo, lo spagnolo del team ufficiale Ducati può festeggiare già sabato pomeriggio: vincendo la gara Sprint conquisterebbe matematicamente l'ottavo titolo in MotoGP — il decimo complessivo in carriera considerando anche le classi minori — rendendo vano qualsiasi risultato dei suoi ultimi due inseguitori, i piloti Aprilia Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

I calcoli per il Mondiale Con 74 punti ancora da assegnare tra il round portoghese e il gran finale di Valencia del 29 novembre, la matematica tiene ancora in corsa i primi tre della generale: Marc Marquez: leader del campionato. Per chiudere i giochi a fine weekend gli basterà conservare almeno 37 punti di vantaggio sul secondo in classifica. Jorge Martin: staccato di 60 punti. Marquez può permettersi di perdere al massimo 23 lunghezze dal connazionale nell'arco dell'intero fine settimana. Marco Bezzecchi: ancora matematicamente in lizza. Il "Cannibale" ha un margine tale da poter cedere fino a 36 punti al pilota riminese senza rimandare la festa.

Le parole dei rivali I saliscendi tecnici di Portimão evocano ottimi ricordi al box di Noale, che qui ha trionfato nel 2024 con Martin e nella passata edizione proprio con Bezzecchi. Entrambi i piloti Aprilia arrivano in Portogallo determinati a rimandare l'incoronazione del rivale. «Sono pronto per affrontare le ultime due settimane di campionato», ha dichiarato Martin. «Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori, con l'obiettivo di fare del mio meglio insieme ad Aprilia e a tutto il mio team. Ho tanta voglia di correre a Portimão, è una pista che mi piace». Sulla stessa lunghezza d'onda Bezzecchi: «Sono contento di tornare in Europa, sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimão è una pista bellissima e molto divertente. Saranno due gare importanti, per cui cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra e ad Aprilia e di chiudere al meglio questa stagione».

Titoli Costruttori e Team Il weekend lusitano potrebbe emettere verdetti definitivi anche nelle altre due classifiche iridate: Costruttori: Ducati guida con 8 punti di margine su Aprilia; per assicurarsi il titolo già in Portogallo, la casa di Borgo Panigale dovrà guadagnare almeno 30 punti sulla rivali di Noale. Team: Aprilia Racing comanda con 124 punti sul Ducati Lenovo Team. La squadra italiana sarà campione se manterrà almeno 111 punti di vantaggio dopo la Sprint del sabato, oppure 66 al termine della gara domenicale.

Il punto dall'infermeria: assente Bagnaia Il paddock arriva in Algarve con diverse defezioni e rientri importanti. La notizia principale riguarda l'assenza di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ancora fermo dopo la caduta rimediata nella Sprint in Qatar a seguito di un contatto con Fermín Aldeguer. Al suo posto correrà il vicecampione Superbike Iker Lecuona, alla quinta apparizione stagionale. Lo stesso Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) è alle prese con il recupero dall'infortunio alla mano subito in quell'incidente.

Nel box Gresini torna invece in pista Alex Marquez, reduce da un intervento chirurgico per la rimozione di mezzi di sintesi alla clavicola destra e alla mano sinistra dopo la brutta caduta nel GP di Catalogna. Situazione delicata anche in casa Honda: il team HRC Castrol spera di recuperare sia Luca Marini che Joan Mir, entrambi fermati da problemi di salute in Qatar, mentre in Honda LCR Diogo Moreira resta fortemente condizionato dai postumi dolorosi dell'incidente patito lo scorso anno al Sachsenring in Moto2.