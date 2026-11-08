Gp Qatar, dalla caduta della sprint al successo: Bezzecchi trionfa a Lusail. Sul podio Marc Marquez e Fernandez

A volte il destino concede una seconda occasione, ma bisogna avere la prontezza di afferrarla. Bezzecchi lo ha fatto a Lusail, trasformando la delusione della caduta nella Sprint in una vittoria schiacciante. Ventiquattr’ore dopo l’incidente provocato dal contatto con Márquez, il pilota dell’Aprilia ha risposto nel modo più bello: dominando il GP del Qatar dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi. Il Bez ha preso subito il comando respingendo l’assalto Raul Fernandez, terzo al traguardo, e mettendo progressivamente distanza tra sé e gli inseguitori. Giro dopo giro, il suo ritmo è diventato una sentenza.

Alle sue spalle Márquez ha dovuto lottare. Il catalano della Ducati inizialmente ha gestito le gomme, per poi scatenare una furiosa rimonta culminata con un prezioso secondo posto. Risultato che, però, l’ha costretto a rimandare la festa iridata. Se per Bezzecchi la sua dodicesima vittoria in MotoGP ha avuto il sapore della rivincita, il Qatar ha regalato anche una gioia per Martín. Ancora dolorante per la frattura al polso, lo spagnolo ha stretto i denti e affrontato una gara che, nelle sue condizioni, sembrava un’impresa.

Partito decimo, ha recuperato fino alla settima posizione difendendo ogni metro con determinazione. La corsa al titolo resta dunque aperta. A due round dal termine della stagione, Márquez ha ormai il mondiale in pugno, ma deve ancora difendersi dai due centauri dell’Aprilia. La resa dei conti è soltanto rimandata: tra due settimane si tornerà in pista in Portogallo, sul circuito di Portimão.