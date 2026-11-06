Gp Qatar, la Ducati VR46 di Di Giannantonio è la più veloce nelle pre-qualifiche a Lusail, Marquez secondo, poi Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio con la VR46 Racing è il più veloce sulla pista di Lusail, prendendosi le Pre-qualifiche del gp del Qatar con il tempo di 1'50.406, record assoluto del circuito. Alle sue spalle con il secondo tempo la Ducati di Marc Marquez, che nel week end ha la chance di vincere il mondiale, il suo decimo. Sul podio virtuale con il terzo crono l'Aprilia di Marco Bezzecchi, davanti a Francesco Bagnaia. In top dieci Jorge Martin che, al rientro in tempi record dopo la frattura al polso, ottiene il settimo tempo. Domani previste le qualifiche e poi la gara Sprint.