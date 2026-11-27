Da Las Vegas (USA) a Losail (Qatar) in una manciata di giorni, la F1 torna in pista per le ultime due tappe della stagione. E si è portata dietro una serie di polemiche mica da ridere. In primis, il dualismo in casa Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, esploso sempre più per i comportamenti non proprio idonei del pilota di Monte Carlo, cosa che a Las Vegas ha portato alla esasperazione il team principal Frederic Vasseur, a sua volta colpevole per non avere mai messo ordine in squadra.

Leclerc a Losail si è cosparso il capo di cenere: "Mi sono assunto la responsabilità dell’incidente di Las Vegas, è inaccettabile che due Ferrari si scontrino tra loro. Ci siamo seduti e abbiamo parlato tranquillamente. Dobbiamo lavorare come una squadra. Siamo due piloti forti, che vogliono arrivare uno davanti all’altro. Purtroppo di recente si sono verificati troppi episodi come quello di Las Vegas. Non posso parlare delle regole di ingaggio, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare il più possibile problemi".

"Con Lewis ho una relazione molto buona fuori dalla pista. Sicuramente non c’è tutta questa felicità al momento, ma vogliamo che la situazione migliori. Abbiamo almeno un altro anno da trascorrere insieme e dobbiamo dare il massimo per la squadra. Non esiste una clausola che dica che sono il pilota numero 1. Mi fa male che si metta in dubbio il mio amore per la Ferrari".

Anche Hamilton non si è sottratto nel parlare dell'argomento: "Penso che potremo lavorare in armonia in futuro, ce la faremo. Questa esperienza ci permette di imparare e migliorare. Sono ancora convinto che stiamo ancora lavorando nella giusta direzione per riportare la Ferrari al vertice. Non mi piace soffermarmi sugli aspetti negativi, ma su quelli positivi. Siamo secondi nella classifica costruttori".

"In vista del 2027 lavoreremo per aumentare la velocità sui rettilinei e credo che saremo competitivi. Evitare gli incidenti non è il mio ruolo. Non devo dire io come fare. Noi ne discutiamo, poi decide il team principal. Io e Charles siamo ancora liberi di correre, ma non vogliamo che l’episodio di Las Vegas si ripeta. Possiamo duellare duramente, ma regolarmente".

Vedremo se alle parole seguiranno i fatti nel team Ferrari.

Poi, c'è stato il confronto tra Max Verstappen e George Russell, innescato dal quattro volte campione del mondo nel terzo turno delle prove libere di Las Vegas. Un comportamento assolutamente anti sportivo quello di Verstappen in pista, a cui poi sono seguite le parole di Russell, non lusinghiere nei confronti dell'olandese e del resto non potevano essere diverse .

Verstappen pur colpevole di quanto accaduto in pista, ma incredibilmente non penalizzato dai commissari sportivi, ha attivato la modalità bullo, che continua a riaffiorare di tanto in tanto nonostante il raggiungimento dei 29 anni. E dopo la vittoria nel GP di Las Vegas ha mostrato il peggio di sé parlando di Russell:

"Il punto è che lui parla molto fuori dalla pista e per me non è un problema. George è talmente al di sotto del mio livello che per me non ha senso provare a mettermi a discutere su questo. Quindi, non mi dà fastidio. E quando ho visto quel che è accaduto nel finale, ho sorriso, il karma ha presentato il conto", ha detto riferendosi all'uscita di pista del rivale della Mercedes.

Giunti in Qatar, Verstappen ha affermato che non c'era più niente da dire sull'argomento, di diverso parere Russell: "Le parole di Max su di me dopo Las Vegas? Leggere suoi commenti è stato divertente, però lui ha disputato una prova incredibile e ha vinto, quindi può permettersi di dire quello che vuole. Da parte mia guardo avanti, ma confermo quello che ho dichiarato dopo le prove di Las Vegas. Ripeto, lui ha vinto il GP, io no e alla fine, ha potuto ridere di me e a quanto pare è stato divertente per lui. Io voglio concentrarmi sulla mia guida e pensare a questa weekend. Avere un buon rapporto con un rivale non è importante, siamo tutti in lotta per vincere".

Nel primo turno libero di Losail, la Mercedes ha dettato il passo. Andrea Kimi Antonelli è subito stato velocissimo con le gomme medie ed ha fatto suo il miglior tempo in 1'23"217 precedendo il compagno Russell, 1'23"724. Il team diretto da Toto Wolff, non ha mancato di sfruttare le libere per verificare alcuni componenti aerodinamici in vista del 2027, considerando che i test pre-campionato saranno ridotti a quattro giorni.

La Red Bull-Ford è terza con Isack Hadjar, a 0"661 da Antonelli. Il francese ha lamentato un notevole sottosterzo, come tanti altri, ed ha fatto meglio di Max Verstappen (sesto) il quale, come da tradizione, nelle libere si lamenta della sua RB22. Buon inizio di weekend per la McLaren-Mercedes, quarta con Lando Norris e quinta con Oscar Piastri.

Ferrari lontana per il momento, con Leclerc settimo a 1"256 da Antonelli, e Hamilton ottavo a 1"358 dal vertice. Nella top 10 si è infilato Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford, che si deve far perdonare l'errore di Las Vegas in gara quando era nelle primissime posizioni. Decimo Pierre Gasly, efficace con la Alpine-Mercedes.

Non sono mancate le divagazioni fuori pista, in particolare la passeggiate nella sabbia hanno coinvolto Lance Stroll, Carlos Sainz e Alexander Albon. In Aston Martin, sulla vettura di Fernando Alonso si è seduto il tester Jak Crawford.

Venerdì 27 novembre 2026, libere 1

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'23"217 - 31 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'23"724 - 29

3 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'23"878 - 25

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"067 - 26

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'24"077 - 30

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'24"133 - 26

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"473 - 30

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'24"575 - 27

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'24"601 - 27

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"874 - 28

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'25"053 - 25

12 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'25"409 - 28

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'25"437 - 29

14 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'25"593 - 27

15 - Rafael Camara (Haas-Ferrari) - 1'25"685 - 26

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'25"692 - 26

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'25"766 - 26

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'25"992 - 27

19 - Jak Crawford (Aston Martin-Honda) - 1'26"306 - 25

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'26"416 - 21

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'26"686 - 25

22 - Valtteri Bottas (Cadilalc-Ferrari) - 1'26"909 - 27