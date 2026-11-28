Tre su tre. Andrea Kimi Antonelli ha letteralmente dominato le tre sessioni di prove libere che tra venerdì e oggi precedono la qualifica. Una grande determinazione e sicurezza ha accompagnato il neo campione del mondo su questo tracciato di Losail, fatto di curve veloci e lente dove è necessario avere un ritmo costante e un bilanciamento della monoposto perfetto.

E qui entra in gioco la Mercedes che si è presentata in Qatar con una vettura a dir poco perfetta tanto da lasciare la concorrenza a mezzo secondo fisso. Antonelli è passato dall'iniziale miglior crono di 1'23"217 della prima sessione, al 1'23"077 del secondo turno di venerdì, per poi scendere ulteriormente a 1'22"400 in questa frazione che prepara alla qualifica.

Alle sue spalle, il compagno George Russell, 1'22"649 il suo tempo, a 0"249 da Antonelli. Per Russell anche una leggera divagazione extra cordolo, esperienza vissuta dalla gran parte dei piloti su questo asfalto sempre molto scivoloso. Dunque, Mercedes e Mercedes, nessuno sembra riuscire a fermarle.

La Red Bull-Ford ha compiuto qualche passo in avanti, ma per ora Max Verstappen, terzo, si è fermato a 0"510 da Antonelli mentre Isack Hadjar, subito alle sue spalle, è a 0"687. Rimane lontana la Ferrari, quinta con Charles Leclerc, ma a 0"808 dal vertice. Peggio ha fatto Lewis Hamilton, nono a 1"376. Un divario pesante per entrambi e rispetto alla giornata di venerdì non si sono visti particolari progressi.

Peggio ha fatto la McLaren-Mercedes, sesta con Lando Norris e settima con Oscar Piastri. Ci si aspettava un bel passo in avanti da parte loro, invece no. Continua ad eccellere la Racing Bulls-Ford che ha due monoposto in top 10: Arvid Lindblad è ottavo, Liam Lawson è decimo.

Sabato 28 novembre 2026, libere 3

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'22"400 - 14 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'22"649 - 16

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'22"910 - 14

4 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'23"087 - 15

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"208 - 22

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"268 - 14

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"289 - 16

8 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'23"651 - 23

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'23"776 - 20

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'24"059 - 22

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'24"197 - 14

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'24"231 - 14

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'24"343 - 18

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'24"381 - 26

15 - Rafael Camara (Haas-Ferrari) - 1'24"630 - 17

16 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'24"638 - 22

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'25"096 - 17

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'25"177 - 20

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'25"321 - 15

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'25"765 - 19

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'26"257 - 20

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'26"906 - 17