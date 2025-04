Gp Qatar, Marc Marquez il più veloce delle prime libere. Lo spagnolo della Ducati davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

Ancora una volta parte di slancio Marc Marquez nonostante le sue stesse dichiarazioni alla vigilia che dicevano come non amasse particolarmente il circuito di Losail. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prime libere del GP del Qatar, classe MotoGP. Il pluri campione del mondo nel tempo di 1'52«288 ha preceduto altre due moto di Borgo Panigale: quelle di Fabio Di Giannantonio (+0.513) e Francesco Bagnaia (+0.583). Alex Marquez ha ottenuto il quarto tempo. Jorge Martin, al rientro dopo una lunga assenza per infortunio, ha portato la sua Aprilia in 20/a posizione, staccato dal primo di 1«824.