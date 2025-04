Gp Qatar; Marc Marquez re della sprint torna leader. Morbidelli continua a sorprendere. Pecco ottavo

Famiglia Marquez padrona della MotoGp anche in Qatar. La Sprint della gara sulla pista di Losail porta infatti la firma di Marc sulla sua Ducati Ufficiale che trionfa nella gara da 12 giri. Partito dalla pole, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con la voglia del fratello Alex di vincere, ma dopo aver risposto colpo su colpo è la moto di Borgo Panigale a far festa, mettendo la freccia proprio sul pilota del team Gresiniin classifica generale tornando leader. Sul podio anche un'altra Ducati, quella VR46 di Franco Morbidelli che continua a sorprendere. Poi Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio. Francesco Bagnaia, partito dall'undicesima casella in griglia, vive tre Sprint in una: la prima parte in rimonta fino all'ottavo posto, poi qualche problema che lo ha portato a scivolare nuovamente al 12/o posto per poi riprendersi e salire ottavo. Martin, al rientro dopo l'infortunio, non va oltre il 16/o posto.

E così Marquez firma un poker importante in ottica iridata, anche considerando il risultato ottenuto dal compagno Bagnaia. Le qualifiche avevano complicato il weekend di Pecco e la Sprint conferma questa sensazione. Scattato dall'undicesima casella, il pilota Ducati non trova una grande partenza e, dopo tre giri, è addirittura dodicesimo, dietro a Jorge Martin. L'italiano reagisce e, con calma, riesce a risalire fino all'ottavo posto, sfruttando anche i duelli di chi lo precede. Alle sue spalle Marco Bezzecchi chiude la zona punti e regala al team Aprilia un piccolo sorriso. Marc Marquez padrone anche nelle qualifiche del pomeriggio che assegnavano la pole pure per la gara lunga di domani: il pilota del team Ducati factory ferma il cronometro in 1:50.499 centrando la prima casella in griglia per la quarta volta in stagione (70esima volta in top class e giro record) precedendo di un decimo il fratello Alex e di due decimi la Yamaha di Fabio Quartararo. Seconda fila per entrambe le Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio che precedono la KTM Tech3 di Maverick Vinales.

Quarta fila per la Honda LCR di Zarco, che precede l'altra Gresini di Aldeguer e la Yamaha di Alex Rins, passato dal Q1 con Ogura (10/o in griglia). Sfortuna per Bagnaia, caduto a 4' dal termine del Q2 in curva 4 e costretto a partire dalla quarta fila in undicesima posizione in griglia davanti a Pedro Acosta. Si ferma invece al Q1 la rincorsa di entrambe le Aprilia, con Marco Bezzecchi che aprirà la quinta fila dalla tredicesima casella in griglia (fuori dal Q2 per 41 millesimi) seguito da Jorge Martin e dalla Honda di Luca Marini. Un solo decimo dalla lotta per la pole per lo spagnolo che alla prima qualifica della sua stagione fa tutto ciò che può, senza però riuscire nel miracolo. Sesta fila per Jack Miller in Yamaha Prima Pramac seguito dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e dalla KTM factory di Binder. Penultima fila per Augusto Fernandez (Yamaha Prima Pramac), la KTM Tech3 di Enea Bastianini e la Honda di Joan Mir che precede l'altra Honda LCR di Chantra.