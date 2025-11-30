Gp Qatar, Verstappen: «Gara incredibile, in lotta fino alla fine. Adesso è tutto possibile, non mi preoccupo troppo»

"È stata una gara incredibile, abbiamo preso la decisione giusta col team, rientrando con la Safety Car. È stata una scelta intelligente. Sono felicissimo di aver vinto qui, rimaniamo in lotta fino alla fine, è incredibile». Sorride Max Verstappen al termine del Gp del Qatar vinto che lo rilancia sempre di più nella rincorsa a Norris nel Mondiale (ora è a -12 punti ad una gara dalla fine della stagione). "È stata una sorpresa, per il nostro passo, è stata una gara forte in un weekend dove abbiamo faticato - aggiunge l'olandese della Red Bull - è stata una vittoria davvero importantissima. Quando ho visto che le McLaren non sono rientrate, ho pensato fosse una scelta interessante, sapevo che comunque avevamo un certo vantaggio, ma dovevamo tenere le gomme in vita per 25 giri e l'usura è molto alta qui, ma per fortuna ci siamo riusciti. Adesso è tutto possibile, vedremo, non mi preoccupo troppo».