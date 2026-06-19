Gp Rep. Ceca, Ogura il più veloce nelle pre-qualifiche. A Brno sarà sfida tra Bezzecchi e Marc Marquez

Si chiama Ai Ogura la sorpresa del primo giorno di pista del Gp della Repubblica Ceca classe MotoGp. Nelle prequelifiche sul circuito di Brno, il pilota giapponese della Aprilia Trackhouse ha piazzato il miglior tempo proprio nel finale precedendo il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, su Aprilia ufficiale, e la prima della Ducati, la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia davanti al compagno di squadra e campione in carica Marc Marquez, scivolato a inizio sessione dopo essere caduto anche nelle prime libere, che aveva dominato.

Un verdetto che riaccende la sfida tra i due big, mentre il fratello del campionissimo spagnolo, Alex, su Ducati del team Gresini prosegue il weekend, ma resta sotto osservazione perché in ripresa dal suo terribile incidente di Barcellona, chiude quindicesimo. ll passaggio diretto alle qualifiche per la top 12 del sabato riesce anche a Pedro Acosta con la Ktm factory, Joan Mir con la Honda HRC, il sempre più convincente rookie brasiliano Diogo Moreira con quella clienti di LCR e gli altri spagnoli Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez che incassa 585 millesimi di ritardo dal suo compagno di squadra Ogura.

Il pilota Trackhouse estromette nel finale per soli undici millesimi di secondo il connazionale e compagno di marca Jorge Martin. Non si ripete dopo il bel secondo tempo del primo turno di prove libere Fabio Quartararo che chiude 14/o con la Yamaha. Lo spettacolo in pista a Brno è stato preceduto da una importante notizia per il futuro della massima categoria delle due ruote. MotoGP Group e i cinque costruttori - Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha - hanno annunciato la firma dell'accordo quadro sul campionato dal 2027 al 2031.

Si tratta di un passaggio storico per la MotoGP e i costruttori della Motorcycle sports manufacturers association (Msma): per la prima volta nella storia del campionato, è stato firmato un unico accordo per i prossimi cinque anni, basato su una forte sintonia sui pilastri fondamentali del campionato. È il risultato di una negoziazione incentrata sugli interessi in ambito sportivo, tecnico e commerciale, che ha permesso di definire un quadro di riferimento per garantire competitività, rilevanza tecnologica e appeal globale al campionato, supportato da una chiara visione a lungo termine.

«Oggi marchiamo un momento cruciale per la MotoGP. L'impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale ma - spiega il ceo del MotoGP Group Carmelo Ezpeleta - sottolinea l'ambizione condivisa che ne guida il futuro. Questo accordo ci offre una solida base per continuare a crescere, consolidando decenni di progressi e accelerando verso una nuova fase per questo sport. Desidero ringraziare i costruttori per la collaborazione, la sintonia e l'impegno durante questo processo. Pur essendo orgogliosi della crescita che la MotoGP ha raggiunto negli ultimi decenni, la nostra attenzione è rivolta al futuro: espandere la nostra portata globale, far evolvere lo sport e connetterci con nuovi pubblici in tutto il mondo».