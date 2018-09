Gp Russia, Ferrari di Vettel più veloce nelle prime libere. Precede Verstappen e Hamilton

SOCHI - Comincia bene il fine settimana di Sochi per Sebastian Vettel, che fa segnare con la sua Ferrari il miglior tempo nella prima sessione di prove libere in vista del Gp di Russia. Il tedesco ha chiuso il giro più veloce in 1’34«488, precedendo di 50 millesimi Max Verstappen con la Red Bull e di poco più di tre decimi il leader del mondiale Lewis Hamilton con la Mercedes. Sotto il muro dell’1’45 anche l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Daniel Ricciardo, su Red Bull, mentre è solo settimo Kimi Raikkonen (1’35"696) con l’altra Rossa. Decimo tempo (1’36"712) per l’esordiente Antonio Giovinazzi con la Sauber dove guiderà nel 2019 insieme con Raikkonen. L’altra Sauber condotta dal prossimo ferrarista Charles Leclerc si è fermata al 14/o tempo, con 1’37"054.