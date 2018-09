Gp Russia, Hamilton:«Valtteri è stato un signore». Bottas: «Giornata difficile ma buon risultato per Mercedes»

SOCHI - «È stata una giornata difficile. Valtteri ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend ed è stato un assoluto gentleman a farmi passare. Posso capire quanto sia stata dura per lui ma ha fatto un lavoro brillante». È il commento al Gp di Russia di Lewis Hamilton che ha vinto la 16esima prova stagionale della F1 davanti al compagno di scuderia alla Mercedes Bottas. «Il sorpasso a Bottas va considerato anche all’interno del lavoro del team -prosegue il britannico che con 50 punti di vantaggio vede vicino il titolo piloti-. Posso capire come sia difficile gestire una cosa del genere ma come team cerchiamo di fare il massimo per l’esito del mondiale».

«La partenza? Vettel ha provato a entrare stretto e poi ho visto che ci ha provato un pò più avanti ma fortunatamente sono riuscito a tenere e restare avanti, comunque ho provato a sfruttare al meglio gomme e macchina. Sono fiero del lavoro raggiunto con team e macchina», conclude Hamilton. «È stata una giornata difficile, un buon risultato per il team perché abbiamo ottenuto il massimo dei punti. Stiamo lottando come team per il mondiale piloti e costruttori, e siamo sulla buona strada per farlo ma è sempre difficile prevedere come andrà». Sono le laconiche parole di Valtteri Bottas, il pilota Mercedes che ha chiuso secondo il Gp di Russia alle spalle del compagno di scuderia Hamilton a cui ha lasciato strada in un momento cruciale della gara disputata a Sochi.