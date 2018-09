Gp Russia, Wolff:«Stop a Bottas? Hamilton aveva problemi dopo pit-stop e Vettel attaccava»

SOCHI - Scende in campo il team principal della Mercedes, Toto Wolff, per spiegare la decisione di far passare Hamilton davanti a Bottas durante il gp di Russia. «È sempre molto dura fare un cambio così - spiega nel post gara - questa mattina avevamo deciso che in condizioni di normalità saremmo rimasti con Bottas in posizione di testa. Poi quando Hamilton è uscito dal pit stop era dietro a Vettel, ha dovuto attaccare molto forte e ha danneggiato le gomme. Sebastian era dietro con molta pressione. Per questo abbiamo detto che era meglio cambiare e avere Bottas per proteggere Hamilton. Non mi piace, ma sono cose che abbiamo visto in molte situazioni a questo punto del campionato».

«È sempre difficile cambiare un risultato così - ha aggiunto Wolff - Questa mattina ci siamo presi un’ora per parlare di tutte le possibili situazioni, ma come accade nello sport tutto è cambiato quando siamo usciti dal pit stop e per questo avevamo due possibilità in quel momento: rimanere come eravamo e vincere con Bottas, con la possibilità però di perdere il secondo posto con Hamilton oppure cambiare e prendere un pò di critiche ma prendere i punti con Hamilton». Wolff non nasconde di temere la Ferrari: «È andata molto forte. Adesso siamo noi i più forti ma tutto può cambiare di nuovo a Suzuka. È un campionato molto duro, con dei competitor molto forti e per questo si devono prendere tutti i punti».