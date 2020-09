GP San Marino, Vinales conquista la pole, subito dietro Morbidelli e Quartararo. Valentino in seconda fila

Valentino Rossi non si ripete ma guadagna una buona seconda fila. Maverick Vinales sulla Yamaha ha conquistato la pole del Motogp di San Marino in programma domani sul circuito di Misano, settima tappa del mondiale 2020. Ottimo secondo tempo per Franco Morbidelli, seguito dal leader del mondiale Fabio Quartararo. Quarto tempo e seconda fila per Valentino Rossi.

Dominio assoluto delle Yamaha nelle qualifiche del motogp di Misano. Quattro moto della casa giapponese occupano i primi quattro posti della griglia di partenza della sesta prova del Mondiale 2020 in programma domani. Il quinto tempo è stato fatto dall'australiano Jack Miller, poi Francesco Bagnaia, Alex Rins è settimo, Joan Mir ottavo Andrea Dovizioso nono e Johnny Zarco decimo. Vinales ha fatto il record della pista, percorrendo il miglior giro in 1'31″411 staccando Morbidelli di 312 millesimi, Quartararo di 380 e Rossi di 466.

«Sono molto contento di questa prima fila, ho fatto una buona qualifica. Questo 2020 è un anno un pò così, ci stiamo divertendo gareggiando ma stanno succedendo delle cose non proprio bellissime. Per questo sul casco ho voluto usare una mia caricatura con un messaggio di uguaglianza: un casco dal messaggio pesante ma leggero con la mia caricatura». Lo ha detto l'italiano Franco Morbidelli dopo il secondo posto nelle qualifiche