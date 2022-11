GP di San Paolo, la diretta: Verstappen urta Hamilton, Leclerc fuori dopo contatto con Norris

10° giro - Russell comanda con 1"5 su Perez poi Sainz Norris Vettel Hamilton Gasly Schumacher Stroll Bottas Ocon Alonso Zhou Latifi Tsunoda Albon Versappen Leclerc

Poco dopo, Leclerc tenta il sorpasso a Norris, ma esagera all'esterno e viene urtato dall'inglese e il monegasco finisce fuori. Verstappen e Leclerc rientrano ai box e ritornano in gara

Ripartenza, Verstappen attacca Hamilton alla prima curva all'esterno, ma urta il rivale e perde l'ala mentre Hamilton perde diverse posizioni

Davanti c'è Russell seguito da Hamilton Verstappen Perez Norris Leclerc Sainz Vettel Gasly e Schumacher in top 10

5° giro - C'è sempre la SC in pista. Albon va ai box per montare gomme medie

Russell pare bene davanti a Hamilton Verstappen Perez Norris Leclerc Sainz e Vettel, dietro Ricciardo urta Magnussen che si gira e poi colpisce la McLaren dell'australiano

Con le gomme medie partono Leclerc Sainz Magnussen Schumacher Stroll Alonso Latifi e Tsunoda, che prende il via dalla pit-lane. Con gomma dura, Albon. Tutti gli altri con le soft

La gara Sprint di sabato ha registrato una assoluta sorpresa per questa stagione: due Mercedes in prima fila, con Russell che scatterà dalla posizione del poleman e al suo fianco Hamilton. Ma dietro, col mirino ben puntato sulle due W13 c'è Max Verstappen assieme al compagno in Red Bull, Perez. Leclerc è quinto in terza fila con Norris mentre Sainz, brillante secondo nella Sprint, parte dalla settima piazzola per una penalità causa sostituzione del turbo