GP di San Paolo, qualifica sprint: Norris conquista la pole, splendido secondo posto per Antonelli. Ferrari in difficoltà

Lando Norris prosegue nel suo momento positivo. Dopo il dominio nel GP del Messico, pole e vittoria, che lo ha riportato in vetta alla classifica iridata al termine di un lungo inseguimento al compagno di squadra Oscar Piastri, l'inglese della McLaren ha siglato la pole anche nella qualifica Sprint di San Paolo.

Tutto sembra venirgli estremamente faicle a Norris, che ha attraversato il Q1 in prima posizione in 1'09"627, il Q2 in seconda piazza dietro a Fernando Alonso (1'09"330) per 43 millesimi, e poi nel Q3 ha fatto sua la pole in 1'09"243. Il tutto con estrema calma (apparente) su un tracciato breve, ma non facile da interpretare. Per Norris è la prima pole stagionale in una qualifica Sprint. Ancora battuto Piastri, terzo a 185 millesimi. Non un risultato disastroso per lui, ma di certo esce nuovamente battuto dal compagno.

Tra le due McLaren si è inserito uno splendido Andrea Kimi Antonelli. Aveva rischiato l'esclusione nel Q1, 15esimo e per pochi centesimi davanti a Franco Colapinto, primo degli esclusi. Successivamente, Antonelli ha cambiato ritmo, trovato la giusta serenità superando agevolmente il Q2. Nel finale Q3, il bolognese della Mercedes ha subito piazzato un gran tempo, 1'09"340 che gli è valso il secondo posto. Ricordiamo che nella qualifica sprint di Miami, aveva segnato una inaspettata quanto incredibile pole.

Antonelli ha battuto il compagno George Russell, quarto in 1'09"495, per appena 1 millesimo davanti ad Alonso, molto competitivo in questo primo scorcio del weekend brasiliano. In difficoltà la Red Bull-Honda. Max Verstappen si è lamentato del comportamento della sua monoposto e non è riuscito a far meglio della sesta posizione. Disastroso il suo compagno Yuki Tsunoda, 18esimo, che si sta impegnando per non farsi confermare dalla Red Bull nel 2026.

Buona qualifica per Lance Stroll, settimo con la seconda Aston Martin. Nella sua scia, una deludente Ferrari, che si conferma come monoposto difficile da comprendere. Sembrava avere trovato una certa competitività ad Austin e Città del Messico, ma in questo primo scorcio brasiliano Charles Leclerc è appena ottavo mentre Lewis Hamilton non è neanche entrato nel Q1 terminando 11esimo e primo degli eliminati del Q2, battuto dalla Sauber-Ferrari di Nico Hulkenberg.

Bene come spesso gli accade, Isack Hadjar, nono con la Racing Bulls-Honda. Male invece, il suo compagno Liam Lawson, 17esimo. La Williams-Mercedes ha fallito l'accesso al Q3 con Alexander Albon 12esimo e Carlos Sainz addirittura 20esimo e ultimo per un errore del team nella gestione della sessione. Bravo Pierre Gasly che con una Alpine-Renault come sempre non facile da guidare, è 13esimo.

Venerdì 7 novembre 2025, qualifica sprint

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'09"243 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'09"340 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'09"428 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'09"495 - Q3

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'09"496 - Q3

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'09"580 - Q3

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'09"671 - Q3

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'09"725 - Q3

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'09"775 - Q3

10 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'09"935 - Q3

11 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'09"811 - Q2

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'09"813 - Q2

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'09"852 - Q2

14 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'09"923 - Q2

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'09"946 - Q2

16 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'10"441 - Q1

17 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'10"666 - Q1

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'10"692 - Q1

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'10"872 - Q1

20 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'11"120 - Q1