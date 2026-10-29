GP Sepang, Martin idoneo dopo l'infortunio in Australia a meno di 7 giorni dalla frattura del polso

La MotoGp ritorna a correre in Malesia a Sepang, dopo il caos di Phillip Island, e a sorpresa potrebbe rivedere in pista Jorge Martin nonostante l'incidente nella sprint australiano che gli ha causato la frattura del polso. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, in piena lotta per il Mondiale con solo 10 punti di distacco da Marc Marquez, è stato dichiarato idoneo alla guida e a partire dalle prime prove libere di questa notte proverà a restare in corsa nella sfida iridata con il connazionale della Ducati ufficiale. «Abbiamo fatto il primo passo, che era provare a correre - ammete il pilota spagnolo dell'Aprilia - L'unica cosa che so è che ho il polso rotto. Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso».

Nonostante l'idoneità ricevuta per tornare in sella nelle prime libere in Malesia, Martin ammette di non essere sicuro di poter correre nel resto del weekend. «Mentalmente cercherò solo di guidare venerdì. Da lì, vedremo. Non sono molto ottimista sulla possibilità di poter gareggiare. Ma il corpo umano è un mistero, e sono migliorato molto negli ultimi giorni». Martin ripartirà con 10 punti di ritardo da Marc Marquez a 4 gare dalla fine del campionato.

«Una frattura ossea ha bisogno di tempo per guarire, e io non ne ho, quindi, essendo qui, ho deciso di provarci. Questo - aggiunge lo spagnolo - è il primo passo, per così dire. Poi, una volta che avrò fatto una prova, dovrò prendere la decisione successiva, ovvero se continuare o meno». La possibilità di rivedere in pista subito Martin non ha sorpreso Marc Marquez che dall'alto della classifica piloti è stato il protagonista della conferenza stampa che introduce il weekend malese della MotoGp: «Sarò in gara con la solita mentalità, cercherò di dare il 100% sapendo che questo è il momento di prendersi dei rischi. L'ho fatto in Australia e proverò a farlo anche in Malesia, dobbiamo lottare contro le Aprilia e cercare di ottenere la vittoria. A Phillip Island sono riuscito a ottimizzare un weekend complesso, le condizioni erano difficili ma buone e la battaglia con Martin è stata stimolante. Lui è stato molto bravo e sfortunato, per noi è stato fondamentale ottenere i 12 punti che abbiamo conquistato in una situazione non semplice. L'importante, qui, sarà lottare per vincere: in alcuni anni ho faticato, in altri sono stato veloce.

Martin è rientrato? Sono contento che sia in pista, i piloti ci provano sempre. Se gli hanno dato l'idoneità vuol dire che è davvero pronto, sarà veloce». Al fianco del leader del Mondiale c'è Marco Bezzecchi, chiamato a recuperare 50 punti per rientrare nei giochi per il titolo. Il pilota Aprilia è consapevole della difficoltà della sfida a quattro Gp al termine della stagione: «L'ampio distacco da Marquez è un limite. Voglio battagliare e so che devo ottenere più punti possibili, il mood è questo: dare il massimo sempre, ottenere il più possibile e restare nella competizione. Apprezzo che Tardozzi mi ritenga ancora un combattente per il titolo, ma 50 punti sono tanti da recuperare. So che in Ducati mi stimano, ma il mio compito è tutt'altro che semplice. A Sepang non sono mai salito sul podio, ma abbiamo fatto degli ottimi test. Non so come andrà, l'anno scorso nella pre-season ci siamo sentiti benissimo e in gara non tanto. Non ho delle aspettative importanti, voglio salire in moto - conclude Bezzecchi - e vedere come va, a partire da domani».