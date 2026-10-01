GP Sepang, Vasseur sprona la Ferrari: «Restiamo concentrati. Condizioni atmosferiche giocheranno ruolo importante»

La Formula 1 torna in Malesia a Sepang nove anni dopo l'ultima volta e lo fa sostituendo il Gran Premio del Bahrain che si doveva correre ad aprile ed è stato fermato dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. La tappa in terra malese fa parte della prima tripletta della stagione: a pochi giorni dal Gran Premio dell'Azerbaigian il Circus torna in pista nuovamente in questo weekend prima di trasferirsi a Singapore per completare un trittico particolarmente impegnativo sia per le squadre che per i piloti.

Il tutto in un Mondiale che vive sulla lotta interna in Mercedes con Kimi Antonelli in testa al campionato, che deve difendersi dal ritorno in auge del compagno George Russell (in trionfo a Baku), e sui guai della Ferrari il cui team principal Fred Vasseur è finito nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati ed è stato confermato a capo della scuderia da un comunicato della Rossa. Una sbandata quella del Cavallino Rampante che da Monza in poi ha deluso le aspettative e che ora è chiamata a dare segnali positivi in Malesia dopo le ultime fibrillazioni.

«Quello di Sepang - afferma Vasseur a due giorni dal ritorno in pista di Charles Leclerc e Lewis Hamilton - è un circuito che rappresenta una sfida molto diversa rispetto alle piste che abbiamo affrontato di recente. Lo sforzo cui vetture e piloti sono sottoposti è molto elevato e le condizioni atmosferiche variabili possono giocare un ruolo importante nel corso del weekend. Come abbiamo visto nelle ultime gare - aggiunge il manager francese - il gruppo è molto compatto e la competitività da sola non basta: è fondamentale riuscire a mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Dovremo rimanere concentrati e cogliere ogni opportunità per ottenere il miglior risultato possibile». Quello di Sepang è un appuntamento speciale per la Mercedes, leader del mondiale piloti e costruttori, che prenderà parte al weekend con un livrea dai colori diversi rispetto a quelli visti nel corso di questo campionato.

Il motivo è legato alla storica partnership tra il team di Brackley e Petronas, società petrolifera malese da anni sponsor principale della squadra. Proprio quest'ultima ha deciso di sostituire il tradizionale argento (solo una cornice) con il verde Petronas, che diventerà così il colore primario sulle W17 di Antonelli e Russell per questo weekend di gara. «Questo fine settimana riveste per noi un significato particolare grazie alla nostra storica collaborazione con Petronas - ha commentato il team principal della Mercedes, Toto Wolff - è fantastico vedere la Formula 1 tornare a Sepang; va inoltre riconosciuto l'impegno profuso per rendere possibile questo Gran Premio. È stata necessaria una solida collaborazione tra Malesia e Bahrain, un aspetto che merita di essere sottolineato».