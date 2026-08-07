Gp Silverstone, Alex Marquez il più veloce nelle prove libere. Poi Bezzecchi e Acosta

Alex Marquez chiude in testa le prime prove libere del Gran Premio di Silverstone in 1:58.692, davanti a Marco Bezzecchi, al rientro dopo la frattura alla clavicola sinistra. Terzo lo spagnolo Pedro Acosta sulla Ktm, nonostante una caduta. Dietro di loro Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Ai Ogura e Jorge Martin. Completano la top 10 gli italiani Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, rispettivamente nono e decimo.