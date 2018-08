Gp Silverstone, controllo pista negativo: c'è troppa acqua. Altro rinvio ma non si correrà domani

SILVERTSTONE - Alle 15 non è andata a buon fine l’ispezione sulla pista di Silverstone, che oggi dovrebbe ospitare il Gp del motomondiale. Le condizioni meteo restano ancora critiche, con la pioggia che continua a scendere sul circuito rendendo difficile il drenaggio. Esclusa la possibilità di far iniziare la gara della MotoGP, si continuerà a monitorare la situazione ne corso del pomeriggio. Si aspetterà ancora per vedere se il tempo a Silverstone cambierà e si potrà dare il via del Gp di Gran Bretagna del motomondiale.

Dopo la riunione tra gli organizzatori e i team lo spostamento della gara a domani non è stata presa in considerazione, visto che i team hanno votato in maggioranza per non correre lunedì. «Le gare possono avvenire solo oggi in condizioni di sicurezza. Non c’è nessuna opzione per tenere il Gp domani», ha poi annunciato via twitter la direzione di gara della MotoGp. «Una decisione su se e quando sarà fatta al più presto», hanno spiegato gli organizzatori. Si attenderà quindi ad oltranza oggi per poter correre.