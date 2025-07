Gp Silverstone, Leclerc: «Sulla scelta delle gomme errore mio ma non c'era il passo gara»

«I primi 2 settori per me erano abbastanza asciutti, mentre il terzo era molto bagnato. Pensavo che con il sole l'asfalto si asciugasse più velocemente. Non è stato così". Charles Leclerc, 14mo a Silverstone tra errori nella scelta delle gomme (sua la decisione di partire dalla pit-lane con le slick) ed uscite di pista, così ha spiegato a Sky Sport come é nata la decisione. «Ma quello che mi preoccupa di più - ha aggiunto il ferrarista - é il passo gara: da un certo punto in poi non l'ho più recuperato. Ora c'é molta delusione. Ho solo voglia di tornare nel motor home ed analizzare cosa é successo».