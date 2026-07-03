GP Silverstone, qualifica sprint: grande pole di Hamilton che batte per 11 millesimi Antonelli, quarto Leclerc

Questione di feeling. Lewis Hamilton a Silverstone, il suo giardino di casa, raramente ha fallito. Anche se si trovava al volante di monoposto che vivevano un'annata storta, lui ha sempre fatto la differenza. Come oggi. Nella qualifica Sprint, il sette volte campione del mondo della Ferrari ha dominato il Q1, il Q2 e per 11 millesimi ha battuto la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli nel Q3 prendendosi la pole.

D'accordo, è la qualifica Sprint che vale per la gara Sprint di sabato e non conta per le statistiche, ma quella di Hamilton è stata comunque una grande prova di forza. Primo nel Q1 con 1'29"273, primo nel Q2 con 1'28"747 e infine la pole col tempo di 1'28"376. Inesorabile. L'unico che gli si è avvicinato è stato un Antonelli in formato mondiale. Rimediare un distacco di 0"011 a Silverstone ha un valore immenso se si pensa che il suo compagno di squadra, George Russell, ha concluso soltanto quinto a oltre tre decimi dall'italiano.

E se diamo un'occhiata al confronto tra compagni di squadra in casa Ferrari, ancora una volta Charles Leclerc ne esce sconfitto. Il monegasco è risultato quarto, preceduto anche dalla Red Bull-Ford di Max Verstappen. L'olandese ha avuto la meglio su Leclerc per soli 6 millesimi, un nulla, ma entrambi si ritrovano a poco più di 3 decimi da Hamilton. E se per Verstappen è stato un giro di rilievo con una RB22 che avanza tra alti e bassi, per Leclerc quei 0"321 di distacco da Hamilton sono certamente pesanti.

Sceso dalla sua Ferrari, Hamilton ha ricevuto strette di mano da Antonelli e Verstappen, Leclerc è passato distante e si è ben guardato dal fornire un abbraccio al compagno di squadra. Lo avrà fatto senza dubbio dopo, in privato, ma a caldo si è ben guardato dal fermarsi per complimentarsi con Lewis. Ma tant'è, si annuncia una gara Sprint molto interessante.

Sarà tutto da scoprire se la Ferrari sarà in grado di tenere il passo della Mercedes e anche della Red Bull. A Spielberg domenica scorsa, Hamilton non era contento del quinto posto finale affermando una volta di più che su quel circuito fatto di frenate e rettifili, la potenza del motore Ferrari era deficitaria nei confronti di quello tedesco e anche della power unit Red Bull Ford. A Silverstone, Hamilton ha fatto la differenza sul giro secco, anche sul circuito inglese vi sono un paio di rettifili mica da ridere e curve veloci. Vedremo.

Ancora deludenti le McLaren-Mercedes. Abbandonato per questo appuntamento il colore papaya che contraddistingue le monoposto di Zak Brown, per un piatto bianco-verde, Lando Norris ed Oscar Piastri hanno concluso in sesta e settima posizione. Non sarà contento Isack Hadjar, non troppo distante dal compagno Verstappen se guardiamo il cronometro, ma lo è in quanto a posizioni. Il francese infatti, è appena ottava davanti ai cugini della Racing Bulls-Ford, Liam Lawson e Arvid Lindblad, ancora una volta da applausi per avere centrato la Q3.

Cosa che non è riuscita alla Alpine-Mercedes di PIerre Gasly, 11esima, e alle due Audi di Gabriel Bortoleto, 12esimo, e Nico Hulkenberg, 13esimo. Notte fonda per la Williams-Mercedes e per la Haas-Ferrari, lontano dall'essere competitivi. Piccoli e interessanti progressi per la Cadillac-Ferrari con Sergio Perez che nel Q1 ha chiuso a 62 millesimi dalla Haas di Esteban Ocon. Disastrosa la prova della Aston Martin-Honda, a 9 decimi dalla Cadillac di Valtteri Bottas.

Venerdì 3 luglio 2026, qualifica Sprint

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"376 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'28"387 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'28"697 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"703 - Q3

5 - George Russell (Mercedes) - 1'28"733 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"740 - Q3

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"772 - Q3

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'28"835 - Q3

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'28"927 - Q3

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'29"367 - Q3

11 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'29"842 - Q2

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'29"679 - Q2

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'29"707 - Q2

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'29"983 - Q2

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"197 - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"650 - Q2

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'31"083 - Q1

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'31"714 - Q1

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'31"776 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'32"020 - Q1

21 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'32"910 - Q1

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'32"988 - Q1