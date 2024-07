Hamilton, lacrime di gioia a Silverstone: batte per un soffio Verstappen. Terzo Norris, quinta la Ferrari di Sainz

The Hammer, il Martello, è tornato. Una corsa straordinaria quella di Lewis Hamilton, un passo incredibile quello tenuto nel finale al termine di una gara estremamente complicata per via del meteo che cambiava in continuazione. Tutto si è deciso con l'ultimo pit-stop quando Hamilton ha montato, come i suoi avversari, le gomme slick. Lo ha fatto un giro prima di Lando Norris, che in quella fase era in prima posizione e questo gli ha permesso di balzare in testa. Da quel momento, si è scatenata un furibonda bagarre a distanza tra Hamilton, Norris e Verstappen, terzo avendo superato ai box Piastri, ultimo a fermarsi per montare le slick ed altro errore strategico della McLaren. Racchiusi in 5", poi diventati 3"5, occorreva essere perfetti. La McLaren di Norris non era più performante come prima ed ha dovuto cedere la seconda posizione a Verstappen il quale è poi andato a caccia di Hamilton. Ma il futuro pilota Ferrari è stato implacabile non concedendo nulla all'olandese della Red Bull. E alla fine è crollato in un lungo pianto abbracciando prima il padre, poi la madre e il suo ingegnere di pista. Per la Mercedes è il secondo successo di fila dopo quello di domenica scorsa in Austria.

Purtroppo, un problema tecnico ha fermato George Russell che, partito dalla pole, aveva comandato i primi giri salvo poi venire superato da Hamilton. Piastri ha concluso quarto, ma poteva giocarsi il podio senza l'errore del team. Carlos Sainz ha portato la Ferrari in quinta posizione, di più non poteva fare. Charles Leclerc è stato chiamato troppo presto al primo pit-stop per montare gomme da pioggia intermedie, il monegasco avrebbe dovuto rifiutare, come hanno fatto Hamilton e Piastri (per esempio) in quanto la pista era ancora abbastanza asciutta. E invece, ha infilato la corsia box ritrovandoso con le Pirelli da pioggia con un asfalto pochissimo bagnato. Ha perso tanto tempo, è stato doppiato, ed ha concluso tristemente 14esimo. Da un pilota esperto come Leclerc servirebbe maggior polso. Grande la Haas-Ferrari, sesta con Nico Hulkenberg.

La cronaca

Grande vittoria di Hamilton che torna sul gradino più alto del podio da Jeddah 2021. Terzo Norris poi Piastri Sainz che segna il gpv, sesto Hulkenberg seguito da Stroll Alonso Albon Tsunoda. Fuori dai punti Sargeant Magnussen Ricciardo Leclerc Bottas Ocon Perez Zhou

Ultime curve per Hamilton, tra lui e Verstappen 1"9

Ultimo giro - Hamilton ha 2"5 su Verstappen, un finale emozionante con la difficoltà di superare alcuni doppiati

Sainz va ai box per montare le soft per tentare il giro più veloce che vale un punto

Hamilton tiene i 3" su Verstappen, Norris scende a 5"7

49° giro - Verstappen prova ad andare a prendere Hamilton, segna il giro più veloce ed è a 3"3 dalla Mercedes. Norris non ha più ritmo e si stacca dalla Red Bull

49° giro - Verstappen prende la scia di Norris e lo supera facile salendo secondo

Verstappen ha praticamente raggiunto Norris e lo attacca

48° giro di 52 - Hamilton +3" su Norris +3"8 Verstappen

Norris non ha più il passo dei giri precedenti, perde decimi preziosissimi su Verstappen

46° giro di 52 - Hamilton porta il vantaggio su Norris a 2"6 e sempre 4" su Verstappen che però vede molto da vicino la McLaren

45° giro di 52 - Hamilton +2" Norris +4" Verstappen +15" Piastri +26"8 Sainz

44° giro - Hamilton ha ora 2"1 di vantaggio su Norris e 4"3 su Verstappen che segna un altro gpv

43° giro di 52 - Hamilton tiene i 2"4 di vantaggio su Norris, Verstappen si porta a 5" e segna il giro più veloce. Verstappen è a 2"6 da Norris

10 giri al termine - Hamilton-Norris-Verstappen racchiusi in 5"4, finale incredibile

Nuovo leader è Hamilton con 2"4 su Norris e 6" su Verstappen, poi Piastri Sainz Hulkenberg Stroll Alonso Tsunoda Albon Magnussen Sargeant Ricciardo Bottas Leclerc Perez Ocon Zhou

40° giro - Ai box Norris e Sainz. Norris gomme medie, Sainz hard

Situazione: Hamilton ha montato gomme soft, Verstappen hard, Piastri medie Alonso medie Tsunoda soft Albon medie Perez medie gli altri soft

38° giro - Ai box Hamilton Verstappen Magnussen Ricciardo Bottas Leclerc Piastri Alonso Albon Tsunoda Perez Sargeant

Tempo pazzerello a Silverstone, ora è uscito il sole e non piove, se continua così i piloti dovranno montare gomme slick

36° giro di 52 - Hamilton è ora nettamente più veloce di Norris e gli risucchia 9 decimi

Il motivo del ritiro di Russell, raffreddamento dell'acqua non funzionante

35° giro - Ora è Hamilton a essere più veloce di Norris di 3 decimi e si porta a 2"9

34° giro - Colpo di scena, Russell ha un problema tecnico e si deve ritirare

Norris e Hamilton gira leggermente più veloce di Hamilton, il divario è di 3"4

33° giro - Piastri recupera su Sainz, si annuncia battaglia per il quinto posto

La pioggia non è forte come si pensava e le intermedie rischiano di degradarsi rapidamente

Verstappen non ha un buon passo, le sue gomme si degradano più del previsto e Russell si avvicina

30° giro - Norris +3" Hamilton +8"4 Verstappen +10"8 Russell +15" Sainz +18" Piastri +32"3 Hulkenberg +34"3 Stroll +45" Alonso +46"3 Tsunoda poi Albon Magnussen Sargeant Ricciardo Bottas Leclerc Perez Ocon Zhou

30° giro - Piastri è entrato ai box troppo tardi ed ha perso tempo prezioso tanto che ora si trova sesto a 18"4 da Norris

29° giro - Piastri va ai box per mettere le gomme intermedie

Pit.stop anche per Alonso Tsunoda Albon Magnussen Sargeant Ocon

28° giro - Norris Hamilton e Russell ai box, pneumatici intermedi. Piastri continua

27° giro - Ai box Verstappen Sainz Hulkenberg Stroll Ricciardo Bottas. Ora piove con maggiore intensità e Piastri si fa sotto a Norris. Chi si è fermato monta le intermedie da pioggia

Incomprensibile la scelta di Leclerc di montare le gomme intermedie da bagnato

Perez in difficoltà con le gomme da pioggia viene doppiato da Norris Piastri e gli altri. Presto toccherà a Leclerc

24° giro - Norris + 1"6 Piastri +2"8 Hamilton +5" Russell +9"4 Verstappen +10"7 Sainz +26"8 Hulkenberg seguito da vicino da Alonso Stroll Tsunoda Albon Magnussen Sargeant Ricciardo Bottas Leclerc Perez Ocon Zhou

In queste condizioni di misto asciutto-bagnato le McLaren sembrano avere una aderenza mostruosa rispetto alle Mercedes

La scelta di Leclerc forse è stata troppo frettolosa perché la pista è ancora molto asciutta in diverse parti

21° giro - Norris scatenato ha 1"5 su Piastri +2"4 Hamilton +4" Russell +6"6 Verstappen avvicinato da Sainz. Leclerc ai box per montare gomme da pioggia intermedie come Perez Ocon e Zhou

Un piccolo errore nella parte bagnata ha messo in difficoltà Hamilton superato da Piastri

20° giro - Hamilton ha un calo improvviso e Norris passa al comando mentre Piastri supera Russell

In qualche punto del tracciato piove, situazione critica per i piloti

19° giro - Errore di Russell che viene superato da Norris

Hamilton attacca e supera Russell e il pubblico impazzisce.

18° giro - Hamilton si fa sotto a Russell, Norris terzo è a 3"

Inizia a piovere, Piastri supera Verstappen tra la gioia degli inglesi che non hanno molto in simpatia l'olandese...

16° giro - Tre piloti inglesi al comando con Russell, Hamilton, Norris che subito ha allungato su Verstappen, ora sotto attacco da Piastri. Sainz è sesto, Leclerc lo segue a 6"

Norris prende la scia di Verstappen e lo passa pulito salendo terzo. Silverstone esplode come se avesse fatto un gol

14° giro - Norris è alle spalle di Verstappen, pubblico inglese in visibilio

Norris ha alzato il ritmo e guadagna terreno su Verstappen portandosi a mezzo secondo

Leclerc riesce a passare Stroll per il settimo posto

13° giro - Zhou che era partito con le soft si ferma ai box per montare le medie

I team informano i piloti che potrebbe piovere tra cinque minuti

11° giro - Sainz (sesto) ha mezzo secondo su Stroll, seguito a sua volta a mezzo secondo da Leclerc

9° giro - Russell guadagna 2 decimi su Hamilton, 1"6 il vantaggio ed aumenta di 8 decimi quello su Verstappen, +3"8

8° giro - Ricciaardo supera Zhou per il 14esimo posto mentre incrociano le traiettorie Magnussen e Ocon col danese che va 15esimo seguito da Perez che anche lui riesce a passare Ocon

Leclerc è alle spalle di Stroll ed ha dietro di sé Hulkenberg

6° giro - Rsusell +1"4 Hamilton +3" Verstappen +4" Norris +4"8 Piastri +5"7 Sainz poi Stroll Leclerc Hulkenberg Alonso Tsunoda Albon Sargeant Zhou Ricciardo Ocon Magnussen Perez Bottas

Il team McLaren informa Norris che tra un paio di giri nella zona della curva 15 potrebbero cadere gocce di pioggia

Le Mercedes tengono a distanza la Red Bull di Verstappen che deve guardarsi da Norris e Piastri

2° giro - Russell e Hamilton procedono forte, Verstappen è a 1"8 dal leader seguito da Norris Piastri Sainz Stroll Leclerc (da 11esimo a ottavo) Hulkenberg Alonso Tsunoda Albon Sargeant Zhou Ricciardo Ocon Magnussen Bottas Perez

Subito ai box Gasly che si ritira

Parte bene Russell, Hamilton lo protegge su Norris che poi va leggermente largo alla curva 2 e Verstappen lo passa

Concluso il giro di ricognizione

Non piove al momento a Silverstone e questa è già una notizia. Con le soft partono Zhou e Ocon, gli altri sono con le medie. Dai box Perez a cui sono state cambiate alcune parti della power unit dopo la disastrosa qualifica che lo ha visto fuori pista nel Q1

E' sempre più divertente il Mondiale F1 2024. La prima fila tutta Mercedes di oggi conferma che la Red Bull non è più la squadra dominante e che deve giocarsela ogni volta anche con la McLaren mentre la Ferrari è in caduta libera dopo la vittoria di Monte Carlo. Sviluppi tecnici ed aerodinamici che non hanno funzionato il motivo del passo indietro del team italiano che a Silverstone partirà dalla settima casella con Carlos Sainz e dalla 11esima con Charles Leclerc. Davanti quindi, George Russell che ha strappato la pole al compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre Lando Norris con la McLaren-Mercedes è in seconda fila, terza posizione. Tre inglesi nelle prime tre posizioni conferma, in questo mix di generazioni, come la scuola britannica del motorsport sia attivissima. In seconda fila con Norris c'è Max Verstappen e sarà interessante vedere come si comporteranno dopo la rissa in pista a Spielberg una settimana fa.