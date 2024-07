Gp Silverstone, Leclerc: «Fatichiamo a trovare punto perfetto e andare bene con gli upgrade portati finora»

«Fatichiamo ancora a trovare il punto perfetto e andare bene con gli upgrade portati finora». Parola di Charles Leclerc in vista del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. "È lì che ora ci stiamo focalizzando. Abbiamo imparato tanto in Austria avendo due configurazioni diverse e continueremo a cercare l'ottimizzazione di questo pacchetto». Da parte sua l'altro ferrarista Carlos Sainz è preoccupato del meteo: «Abbiamo un'idea di cosa fare ma quello che non ci aiuta è il meteo. Sembra che nelle libere pioverà e volevamo fare delle analisi per migliorare la macchina perché è una bella opportunità di test dato che non c'è la Sprint come in Austria. Ma sicuramente pioverà e forse creerà un ritardo nell'analisi dei dati».