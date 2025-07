GP di Silverstone, libere 2: Norris leader, ma la Ferrari entusiasma con Leclerc secondo e Hamilton terzo. Antonelli è sesto

E' una Ferrari partita col piede giusto nella prima giornata di prove libere a Silverstone. Dopo il primo posto di Lewis Hamilton nel primo turno, Charles Leclerc e il sette volte campione del mondo si sono piazzati secondo e terzo dietro alla McLaren-Mercedes di Lando Norris, tornata sui suoi livelli. Sull'onda del trionfale weekend in Austria, pole e vittoria, Norris è stato solido sia con le gomme soft sia nel passo gara.

Norris ha concluso in 1'25"816, unico a scendere sotto l'1'26" mentre Leclerc, secondo, ha realizzato il crono di 1'26"038 ed Hamilton 1'26"117. Leclerc è parso molto contento del bilanciamento della SF25 nel passo gara, un po' meno quando ha girato con le soft simulando la qualifica. Contento anche Hamilton, benché vi sia ancora da lavorare.

Oscar Piastri, leader del Mondiale, è quarto, ma è convinto che assieme a Norris, come si è verificato a Spielberg, che si potrà lottare per la vittoria. Piastri nel suo giro veloce non è stato perfetto, da cui il quarto tempo, ma nel passo gara è stato notevole. Chi non è affatto soddisfatto è Max Verstappen, quinto a mezzo secondo da Norris, che ha accusato la mancanza di bilanciamento della sua Red Bull-Honda. Non una novità nelle ultime tappe.

Bella giornata per Andrea Kimi Antonelli, capace di svolgere un eccellente lavoro nei due turni. Alla fine, il bolognese è sesto con la Mercedes col tempo di 1'26"383, un bel modo per scordare l'incidente a Spielberg al primo giro. Antonelli ha fatto meglio del compagno George Russell, ottavo in 1'26"523 e preceduto da Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes. Uno Stroll che come in Austria è riuscito a infilarsi nella top 10 nelle libere, non confermandosi in qualifica. Vedremo se a Silverstone la musica per il canadese sarà diversa.

Rimangono al vertice le due Racing Bulls-Honda: Isack Hadjar e Liam Lawson sono brillanti nono e decimo, poi Alexander Albon con la Williams-Mercedes. In difficoltà Carlos Sainz, 16esimo e protagonista di un testacoda nella curva finale. Lo spagnolo è poi ripartito in maniera maldestra, mentre sopraggiungeva Nico Hulkenberg. Appaiono inguidabili le due Alpine-Renault.

Venerdì 4 luglio 2025, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"816 - 26 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'26"038 - 29

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'26"117 - 29

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'26"286 - 27

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"314 - 23

6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'26"383 - 28

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"430 - 24

8 - George Russell (Mercedes) - 1'26"523 - 27

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'26"524 - 27

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'26"624 - 28

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'26"840 - 30

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"876 - 24

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'26"904 - 27

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'26"941 - 26

15 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'26"980 - 25

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'27"159 - 27

17 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'27"165 - 29

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'27"174 - 24

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'27"226 - 27

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'27"289 - 29