Gp Silverstone, missione riscatto per Hamilton nella pista di casa. Lewis: «Pressione? Nessuna, correre qui è un piacere»

Una Ferrari da riaccendere, soprattutto in rettilineo, per tornare competitivi come a Barcellona dopo la 'doccia fredda' in Austria. Lewis Hamilton è raggiante in vista del Gran Premio di casa a Silverstone dove nel fine settimana si registrerà un nuovo record di pubblico nonostante Wimbledon e l'Inghilterra in piena corsa ai Mondiali di calcio. Il sette volte campione del mondo individua i problemi accusati dalla Rossa sul Red Bull ring e allo stesso tempo confida, oltre che nelle soluzioni dei suoi ingegneri, anche nella carica dei tifosi britannici per aiutare la scuderia di Maranello a ridurre il gap con i principali rivali evidenziato dall'ultima corsa tra le montagne austriache.

Hamilton si presenterà a Silverstone con la consapevolezza di poter dire la sua per il Mondiale se la Ferrari tornerà quella vista al Montmelò in Spagna: il sette volte campione del mondo è terzo in classifica piloti a 46 punti di distanza dal leader Kimi Antonelli. «In Austria è stato un ritorno alla realtà dopo Barcellona? Abbiamo perso parecchio in rettilineo e, anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinei importanti - spiega Hamilton nella conferenza stampa Fia della vigilia - Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo. E' fenomenale quando torno qui e questa volta ci sarà un altro record di pubblico in un momento in cui c'è anche Wimbledon e l'Inghilterra va avanti nel Mondiale di calcio».

Hamilton detiene il record assoluto di vittorie al GP di Gran Bretagna, con 9 successi sulla pista di Silverstone. Il suo straordinario curriculum sul tracciato inglese vanta 8 vittorie con la Mercedes e una storica prima affermazione nel 2008 con la McLaren. «I miei ingegneri mi hanno chiesto molto su Silverstone e - sottolinea il pilota inglese della Ferrari - spero di averli indirizzati sulla strada giusta. Al trofeo non penso molto. Qui l'aiuto dei fan spero possa aiutare a colmare il gap dagli altri. Pressione? Nessuna con i tanti tifosi qui, ma solo una grande piacere. E' una spinta vederne così tanti attorno». Entusiasta di correre in casa da campione del mondo in carica l'altro pilota inglese Lando Norris che rimanda al mittente le voci su un possibile sbarco alla McLaren di Max Verstappen: «Onestamente tanti piloti vogliono venire da noi, che io ne sappia. Ma credo sia una cosa positiva che un 4 volte campione voglia entrare nel team. Sempre che sia vero. Ma non credo sia una questione del presente, io sarò qui per molti anni e sono molto concentrato su questo».

Poi Norris parla del Gp di casa: «Non ho idea di come andrà. In Austria non è andata peggio di Barcellona, siamo qui non con lo stesso ottimismo di un anno fa e con la carica giusta per fare bene. Correre in casa da campione in carica è una figata - aggiunge il pilota della McLaren - È bello ogni anno, è sempre una gioia davanti al pubblico di casa, agli amici e alla famiglia. Sono venuto qui per la prima volta nel 2019, ma dopo la vittoria del campionato non sento più la pressione di dover venire qui e vincere. Ma è chiaro che l'obiettivo resta quello. La tribuna Lando? Bellissima, sembra quasi una hospitality e sono felice che la gente sia lì a godersi il weeekend. E' tutto incredibile - conclude Norris - anche se percepisco il tempo che passa».