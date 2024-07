GP Silverstone, prove libere 3: piove a Silverstone e le due Mercedes vanno al comando con Russell ed Hamilton

Piove e fa freddo a Silverstone. Già stamane, la gara 1 di Formula 3 è stata posticipata al tardo pomeriggio, almeno il terzo turno della F1 si è potuto disputare. La pista era infatti praticabile, al contrario di quando doveva scattare la corsa F3, e per 60 minuti i 20 piloti del Mondiale hanno potuto prepararsi in vista di una qualifica che probabilmente si svolgerà nelle medesime condizioni meteo.

Le due Mercedes sono emerse con prepotenza con George Russell leader in 1'37"529 seguito dal compagno Lewis Hamilton in 1'37"564. Poco lontano Lando Norris con la McLaren-Mercedes che completa il terzetto di piloti britannici in vetta alla classifica. La Ferrari è quarta con Carlos Sainz, ma a 6 decimi da Russell, e precede la Red Bull-Honda di Max Verstappen, piuttosto attendista in questa sessione. Stupisce sempre Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari che anche nel terzo turno è riuscito a inserirsi nella top 10. Male Pierre Gasly, subito nella ghiaia e impossibilitato a proseguire.

Sabato 6 luglio 2024, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'37"529

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'37"564

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'37"714

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'38"139

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'38"393

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'38"454

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'38"654

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'39"284

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'39"340

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'39"603

11 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'39"702

12 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'39"820

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'39"849

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'39"868

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'40"242

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'40"430

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'40"539

18 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'41"166

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'41"785

20 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - senza tempo