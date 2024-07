GP Silverstone, prove libere 2: McLaren fa uno-due con Norris e Piastri, Ferrari non convince

Il venerdì di Silverstone si è chiuso con due McLaren-Mercedes davanti a tutti. Una doppietta significativa e che conferma le parole del boss del team di Woking: "Siamo venuti qui per vincere". Lando Norris, come nel primo turno, si è confermato il più veloce in assoluto anche nella seconda sessione (svoltasi con pista asciutta) lasciando a poco più di 3 decimi il compagno Oscar Piastri. Tutto facile, almeno per oggi, per i due piloti McLaren.

La Red Bull-Honda ha fatto pretattica, con Max Verstappen appena settimo e a ben 684 millesimi da Norris. L'olandese non ha cercato particolari prestazioni e questa volta ha fatto meglio di lui Sergio Perez, terzo. Non gli capitava da un bel po' di stare davanti a Verstappen, ma queste sono pur sempre prove libere. A mettere un po' di pepe al messicano ci ha pensato il solito "bombarolo" Helmut Marko. Benché Perez abbia firmato da poche settimane un contratto fino al 2026, Marko ha detto che se le sue prestazioni non miglioreranno entro l'estate, nel 2025 in Red Bull andrà Daniel Ricciardo. Ovvero, un pilota che con la Racing Bulls sta facendo malissimo. Ma si sa, Marko le spara.

Bella prestazione per Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari, capace di arrampicarsi fino al quarto posto e davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, che continua a lamentare difficoltà di aderenza. Ottavo Carlos Sainz. Non una buona giornata per il team di Maranello. E neanche per la Mercedes, che dopo la vittoria ritrovata in Austria, seppur fortunata, a Silverstone non è andata oltre la sesta posizione con Lewis Hamilton mentre George Russell è risultato decimo.

Venerdì 5 luglio 2024, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'26"549 - 26 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'26"880 - 24

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'26"983 - 25

4 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'26"990 - 25

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"150 - 26

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'27"202 - 25

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"233 - 21

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'27"249 - 30

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"274 - 21

10 - George Russell (Mercedes) - 1'27"294 - 26

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"372 - 25

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'27"381 - 16

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'27"645 - 26

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'27"732 - 24

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'27"743 - 19

16 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'27"745 - 25

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'27"809 - 24

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'27"813 - 19

19 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'27"916 - 24

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'28"122 - 19