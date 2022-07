GP di Silverstone, prove libere 2: Sainz porta la Ferrari al 1° posto, Hamilton brillante secondo

E' stato con una certa facilità che Carlos Sainz si è impossessato del miglior tempo del secondo turno di prove libere del GP di Gran Bretagna svoltosi con pista asciutta. La Ferrari gli ha "donato" un nuoto telaio e la risposta è subito stata positiva da parte del pilota spagnolo. Sainz ha concluso il suo giro più veloce in 1'28"942 mentre Charles Leclerc ha faticato parecchio per realizzare la quinta prestazione in 1'29"404. C'è qualcosa da sistemare nella F1-75 del monegasco. Una curiosità: nel box Ferrari si è visto Roger O'Donnell, storico componente del gruppo rock The Cure.

La notizia del giorno però, è il ritorno al vertice (almeno in questa sessione) della Mercedes che è seconda con Lewis Hamilton. Sospinto dal pubblico inglese, numerosissimo già oggi, Hamilton ha realizzato un interessante 1'29"105 a 168 millesimi da Sainz. Non eravamo più abituati nel vedere il sette volte campione del mondo così in alto nelle classifiche 2022 e chissà che le tante novità portate dalla Mercedes per la W13 (sospensioni, ali, fondo) permettano finalmente di uscire da quel tunnel in cui si sono ficcati da inizio stagione. Se per Hamilton le cose sono andate bene, anche se ha continuato ad accusare problemi di porpoising, peggio è andata a George Russell che ha lamentato una costante perdita di aderenza ed è ottavo in classifica.

Lando Norris è terzo con la McLaren-Mercedes. Cresciuto su questa pista a suon di test quando era un ragazzino e guidava monoposto di F4 e F3, Norris conosce ogni centimetro d'asfalto di Silverstone. Positiva la sua prova mentre Daniel Ricciardo è nono a ben 8 decimi dal compagno di squadra. E' sembrata stranamente non particolarmente brillante la Red Bull. Max Verstappen ha faticato a mettersi nel box il quarto tempo, Sergio Perez è settimo. Lance Stroll si è fatto perdonare l'errore del primo turno quando è finito in ghiaia, spiccando la decima prestazione con la Aston Martin-Mercedes, poco lontano Sebastian Vettel 12esimo. Male le Alpha Tauri-Honda, stranamente nel fondo classifica.

Venerdì 1 luglio 2022, qualifica

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"942 - 28 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"105 - 21

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"118 - 29

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"149 - 18

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"404 - 25

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'29"695 - 19

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"753 - 17

8 - Geroge Russell (Mercedes) - 1'29"799 - 29

9 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'29"902 - 26

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"942 - 17

11 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"000 - 29

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"057 - 20

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"238 - 12

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"263 - 14

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"271 - 27

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"338 - 29

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"480 - 27

18 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"510 - 28

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'30"609 - 29

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"326 - 27