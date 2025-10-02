Gp Singapore dichiarato “a rischio calore”, è la prima volta. I piloti potranno indossare gilet refrigeranti

Il Gp di Singapore di questo fine settimana è stato dichiarato ufficialmente a «rischio calore». E' la prima volta che in Formula 1 viene applicata una nuova regola per aiutare i piloti. Il direttore di gara, Rui Marques, ha informato i team della norma, che prevede che i piloti potranno indossare gilet refrigeranti, poiché si prevede che le temperature saranno superiori ai 31 gradi». Il circuito di Marina Bay Street è uno dei più impegnativi a livello fisico, con i piloti che possono perdere fino a tre chilogrammi (più di sei libbre) durante la gara, che pure si svolge in notturna.

I giubbotti refrigeranti sono dotati di tubi di raffreddamento collegati a pompe e uno scambiatore di calore, che alcuni piloti, durante i test, hanno lamentato come molto scomodi in un abitacolo già angusto. Di conseguenza, la Fia ha dichiarato che indossare i giubbotti non sarà obbligatorio ma le auto dovranno essere dotate comunque dell'equipaggiamento necessario per il loro funzionamento. I piloti che non indossano i giubbotti dovranno portare mezzo chilo di zavorra in più, in modo da non ottenere un vantaggio rispetto a chi li indossa.