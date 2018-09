GP Singapore, Ferrari Raikkonen comanda le libere2, poi Hamilton. 9° Vettel ma ottimista: «Ho buone sensazioni»

SINGAPORE - È la Ferrari di Kimi Raikkonen la più veloce nelle seconde libere del Gran Premio di Singapore. Il pilota finlandese ha fermato il tempo sull’1’38”699 precedendo d’un soffio la Mercedes di Lewis Hamilton (+0’011) e la Red Bull di Max Verstappen (+0’522). Quarto tempo per l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo che ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas (+0’669). Solo nona la Rossa di Sabestian Vettel, andato a impattare violentemente con la ruota posteriore destra contro un muretto durante il suo giro di simulazione qualifica, con un distacco di quasi due secondi dal compagno di squadra Kimi Raikkonen (+1’934).

«È stato un pò di più di un bacio, abbiamo perso tempo e non è stato ideale, ma ho buone sensazioni». È un Sebastian Vettel ottimista quello visto al termine delle prove libere del Gran Premio di Singapore dove è stato protagonista di una sbandata che lo ha visto finire con la posteriore destra sul muretto del circuito. «La chiave è un buon bilanciamento e - aggiunge il tedesco della Ferrari - dovrebbe andar bene. Non è poi così un dramma perdere tempo in pista perchè sappiamo dove andare. Credo che la macchina sia molto buona, i giri che ho fatto fino al bacio al muro sono buoni» Laconico Kimi Raikkonen autore del miglior tempo di giornata: «faremo del nostro meglio - afferma il finlandese - le cose sono filate piuttosto lisce. Vediamo domani perché oggi è solo venerdì, del pacchetto è difficile dire, ho girato con due fondi diversi e non c’è differenza dal giorno alla notte».