GP Singapore, prove libere 1: Hamilton il più veloce davanti a Verstappen e Leclerc

La F1 torna sul difficile tracciato cittadino di Singapore e il paddock diventa rovente per l'esplosione del caso budget cap che potrebbe coinvolgere Red Bull e Aston Martin per le stagioni 2021 e probabilmente quella del 2022. Mentre la FIA sta lavorando per mettere ordine a questa situazione, in pista i venti piloti hanno svolto la prima sessione libera e davanti a tutti è volato un Lewis Hamilton subito in grande forma. Il sette volte campione del mondo ha preceduto di 84 millesimi Max Verstappen con la Red Bull-Honda. L'olandese nel suo giro veloce ha però dovuto alzare leggermente il piede destro per una bandiera gialla.

La Ferrari è terza con Charles Leclerc, ma a quasi mezzo secondo da Hamilton e peggio ha fatto Carlos Sainz, sesto a oltre un secondo. Un inizio non allegro quello della Ferrari, che punta molto su questo appuntamento. Sarà interessante vedere se Hamilton, che su questo tracciato cittadino ha spesso dettato legge, manterrà questo passo con la Mercedes. Il suo compagno, George Russell, ha commesso un paio di errori ed è quinto alle spalle di Sergio Perez che ha accusato un problema tecnico.

C'è stata una bandiera rossa per l'urto di Lance Stroll contro il muro di protezione. Il canadese della Aston Martin lo ha colpito con la ruota posteriore sinistra, ma poco prima aveva segnato un buon ottavo tempo. Settima invece la Alpine-Renault di Esteban Ocon che ha preceduto Pierre Gasly (forse suo compagno l'anno prossimo) con l'Alpha Tauri-Honda. Fernando Alonso è decimo, ma con soli 11 giri percorsi per una perdita di olio dal cambio. Prima sessione complicata per la McLaren che presenta una nuova livrea.

Venerdì 30 settembre 2022, libere 1

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'43"033 - 20 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'43"117 - 20

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'43"435 - 17

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'43"839 - 15

5 - George Russell (Mercedes) - 1'44"066 - 21

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'44"138 - 24

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'44"736 - 24

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'45"221 - 12

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"258 - 24

10 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'45"336 - 11

11 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'45"354 - 22

12 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'45"724 - 21

13 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'45"725 - 24

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'46"028 - 22

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'46"081 - 26

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'46"119 - 20

17 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'46"408 - 25

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'46"601 - 23

19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'46"680 - 22

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'47"092 - 18