GP Singapore, prove libere 1: Leclerc subito al comando, Sainz terzo. Polemiche per l'ala posteriore McLaren

Da Baku a Singapore con nelle valigie un bel carico di polemiche. Inutili, per lo più. Polemiche riguardanti l'ala posteriore della McLaren esibita a Baku. Dalle immagini televisive, che mostravano la parte posteriore della MCL38 di Oscar Piastri, vincitore del Gran Premio, pareva che vi fosse un leggero sistema DRS anche quando questo non veniva azionato. Si sa, in F1 appena cominci a vincere, finisci sotto la lente di tutti i rivali che cercano il classico ago nel pagliaio per punirti in qualche maniera. La FIA ha alzato le orecchie e verificato il tutto, fatto test sull'ala incriminata, e non sono state riscontrate infrazioni regolamentari.

Ma figuriamoci, nonostante il nulla osta della Federazione, qualcuno a Singapore ha voluto continuare a gettare discredito sulla efficacia della McLaren. In prima fila, il solito Christian Horner della Red Bull, leader in questo campo. E dire che Horner non ha la pedina fenale propriamente pulita se ricordiamo che la sua squadra è stata l'unica a infrangere il budget cap nella recente storia della F1, annata 2021, da cui la possibilità di effettuare più sviluppi sulle proprie monoposto che poi hanno vinto il mondiale 2022.

Anche Charles Leclerc ha gettato l'amo, dichiarando giovedì che l'ala posteriore della MCL38 è controversa. Su cosa si basi il pilota Ferrari, non avendo in mano le carte FIA, non si sa. Ma basta una parolina buttata là, per accendere nei tifosi e in una certa stampa e tv, l'idea che la McLaren stia "rubando". A volte sarebbe meglio starsene in silenzio e difatti Leclerc ha cercato di correggere il tiro dicendo, chiedetelo a Frederic Vasseur che ne sa più di me.

L'ala incriminata a Singapore non è necessaria, considerando il tracciato cittadino non propriamente veloce, dunque la McLaren è tornata a un alettone precedentemente utilizzato. Rivedremo l'alettone di Baku in qualche altro GP o per evitare nuove polemiche verrà tenuto in magazzino, nonostante l'ok della FIA? Pare di no perché la FIA, con una decisione singolare, sebbene non vi siano dubbi sul fatto che l'ala sia pienamente conforme alle attuali normative ed abbia superato tutti i test statici, ha richiesto alla McLaren che venissero apportate delle modifiche.

Nel primo turno libero, Lando Norris ha segnato il secondo tempo a pochi centesimi dalla Ferrari di Leclerc. La sessione si è svolta con la luce del sole, il secondo turno si terrà con le luci artificiali, condizioni in cui si terranno la qualifica e la gara. Pur non esserndo particolarmente indicativo, questo turno ha comunque riproposto al vertice Ferrari e McLaren-Mercedes, come lo scorso fine settimana a Baku.

Carlos Sainz è risultato terzo a due decimi da Leclerc, mentre quarto è un Max Verstappen abbastanza storidto dalla mancanza di competitività della sua Red Bull-Honda. L'olandese ha preceduto di poco i cugini di Faenza della Racing Bulls, quinti con Yuki Tsunoda e settimi con Daniel Ricciardo. Tra di loro si è inserito il vincitore di Baku, Oscar Piastri. Ancora bene la Williams-Mercedes, ottava con Alexander Albon e 11esima con il rookie Franco Colapinto, per la prima volta su questo tracciato e subito molto veloce. Inizio in salita per la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell nelle retrovie.

Venerdì 20 settembre 2024 , libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"763 - 26

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"839 - 25

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"952 - 27

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"097 - 22

5 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'32"263 - 26

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"369 - 25

7 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'32"375 - 21

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'32"451 - 25

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"610 - 26

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'32"615 - 27

11 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'32"618 - 25

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'32"679 - 24

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'32"694 - 27

14 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"767 - 22

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 132"778 - 21

16 - George Russell (Mercedes) - 1'33"334 - 25

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"377 - 21

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'33"485 - 25

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'33"585 - 24

20 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'33"797 - 24