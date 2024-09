GP Singapore, prove libere 2: Norris passa al comando, la Ferrari lo segue con Leclerc e Sainz, disperso Verstappen

PER MARCA

Bella prestazione di Lando Norris con la McLaren-Mercedes nel secondo turno di prove libere a Singapore. L'inglese nel difficile tracciato cittadino si è espresso al massimo realizzando il tempo di 1'30"727 e battendo Charles Leclerc con la Ferrari di 58 millesimi, 1'30"785. Buon avvio per la Ferrari, che è anche terza con Carlos Sainz, ma lo spagnolo è più lontano, a 6 decimi da Norris. La partita sembra essere anche a Singapore un affare tra McLaren e Ferrari con il vincitore di Baku, Oscar Piastri, che per il momento è in quinta posizione.

Notevole il quarto posto conseguito da Yuki Tsunoda con la Racing Bulls-Honda, appena davanti a Piastri. La buona performance del team di Faenza è consolidata anche da Daniel Ricciardo, sesto. In ripresa la Mercedes dopo un pessimo primo turno: George Russell è settimo, ha anche colpito un muretto, Lewis Hamilton è 11esimo. Male la Red Bull-Honda con Sergio Perez ottavo mentre Max Verstappen è disperso in 15esima posizione.

Nella top 10 è entrato nuovamente Alexander Albon con la Williams-Mercedes, nono, mentre Nico Hulkenberg ha trovato il decimo posto con la Haas-Ferrari che ha ritrovato Kevin Magnussen, costretto a saltare Baku per avere raggiunto il punteggio massimo dei punti penalità sulla licenza. Un errore nel secondo settore ha privato di un buon crono Franco Colapinto con la seconda Williams, che ha così chiuso 16esimo davanti alle due Alpine-Renault e alle due Sauber-Ferrari, sempre relegate nel fondo classifica.

Venerdì 20 settembre 2024, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"727 - 27 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"785 - 28

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"356 - 27

4 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'31"468 - 28

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'31"474 - 27

6 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'31"478 - 26

7 - George Russell (Mercedes) - 1'31"488 - 25

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'31"598 - 25

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"650 - 26

10 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'31"667 - 26

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"709 - 24

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"750 - 25

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'31"793 - 26

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"957 - 25

15 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"021 - 24

16 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'32"057 - 26

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'32"119 - 27

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'32"222 - 27

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'32"359 - 26

20 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'32"786 - 26