GP Singapore, qualifica: prima fila per Norris e Verstappen, Ferrari in quinta fila per gli errori di Leclerc e Sainz

Quinta pole stagionale per Lando Norris, una prestazione di grande spessore e che conferma il notevole fine settimana del britannico della McLaren-Mercedes, priimo nelle libere del venerdì e leader del terzo turno di stamane. Non ha sbagliato nulla Norris, perché la Q3 di Singapore è stata particolare, con i piloti costretti a un solo giro secco per l'incidente di Carlos Sainz all'ultima curva. Lo spagnolo, nel centro curva ha perso il posteriore della sua Ferrari ed è andato a colpire le barriere esterne.

In quel momento, soltanto Oscar Piastri e Max Verstappen avevano completato il primo spunto, ma il tempo dell'olandese, 1'29"791, è stato cancellato perché siglato in bandiera rossa, questione di centesimi di secondo. Sfortunato Verstappen in quella occasione. Quando la Ferrari di Sainz è stata recuperata, non c'era più tempo materiale per tentare due push, ne rimaneva uno per tutti. E qui, Norris si è esaltato chiudendo il suo giro in 1'29"525 (26"599, 37"630, 25"296 i tre settori), inavvicinabile per tutti gli altri.

Verstappen ha ritrovato la prima fila. Dopo il quinto tempo ottenuto a Monza e il sesto a Baku, l'olandese partirà al fianco di Norris, proprio come accaduto a fine agosto a Zandvoort. Una boccata di ossigerno per la Red Bull-Honda che sta vivendo un periodo di grande difficoltà, Verstappen ci ha messo molto del suo, ha rischiato, sfiorato i muretti, e alla fine si è issato in prima fila col tempo di 1'29"728, a 203 millesimi dall'amico rivale. Max rispetto a Norris è stato più lento in tutti e tre i settori del tracciato cittadino (26"641, 37"663, 25"361), ma in gara sarà un'altra storia. Il pilota McLaren non sempre è partito al meglio nele ultime gare, e anche se l'abbrivio tra linea di partenza e prima curva è breve, tutto potrà accadere.

In seconda fila, le due Mercedes. Sembrava un fine settimana tutto in salita per i piloti di Toto Wolff, ma nel momento cruciale hanno raddrizzato la barca che pareva in balia degli eventi. Lewis Hamilton ha siglato il terzo crono in 1'29"841, risultando anche più veloce di Verstappen nel secondo settore, quello guidato. Una bella soddisfazione per Hamilton che quest'anno è partito dalle prime due file soltanto in tre occasioni, domani sarà la quarta volta. Buona la prestazione anche per George Russell, quarto in 1'29"867, a 26 millesimi dal compagno.

E' deluso Oscar Piastri, il vincitore di Baku. L'australiano della McLaren ha commesso un grosso errore che ha vanificato la sua chance di conquistare la prima fila, se non la pole. Piastri ha così terminato la sessione in quinta posizione in 1'29"953, a ben 4 decimi da Norris. Con lui in terza fila uno strepitoso Nico Hulkenberg, freddissimo nel giro secco e capace di portare la Haas-Ferrari in sesta posizione come già gli era riuscito a Silverstone.

Quarta fila per Fernando Alonso, sempre aggressivo con la Aston Martin-Mercedes, e Yuki Tsunoda, bravo a infilarsi in Q3 con la Racing Bulls-Honda, la squadra della città di Faenza nuovamente colpita dall'alluvione in questi giorni. Sia Alonso sia Tsunoda hanno "distrutto" i rispettivi compagni di squadra, Lance Stroll e Daniel Ricciardo, incapaci di superare il Q1.

In tutto questo, dove sono i piloti Ferrari? Di Sainz abbiamo detto, finito contro le barriere dell'ultima curva mentre si stava lanciando per il suo primo giro veloce. Charles Leclerc invece, dopo la pausa con bandiera rossa, non è riuscito a scaldare a dovere le gomme anteriori e alla prima curva è arrivato lungo, vanificando subito ogni possibilità di attaccare le prime posizioni. Leclerc ha velatamente accusato la squadra di averlo mandato in pista troppo tardi, fatto che ha finito per raffreddare le gomme per l'attesa in corsia box creata dalla fila di vetture presenti davanti a lui,

Ma il team principal Frederic Vasseur ha praticamente smentito il suo pilota affermando che gli pneumatici al completamento del giro di lancio, erano perfettamente in temperatura e che Leclerc ha sbagliato la linea della prima curva. Il monegasco si è poi visto cancellare il tempo per taglio della curva 2. Partirà così con Sainz dalla quinta fila, entrambi senza un crono registrato in Q3.

Positiva la sesta fila della Williams-Mercedes con Alexander Albon e Franco Colapinto. L'argentino non finisce di stupire. Alla sua terza qualifica in F1 (ricordiamo che ha sostituito da Monza Logan Sargeant) continua a viaggiare come il compagno di squadra nonostante abbia affrontato circuiti a lui ignoti come Baku e Singapore. La differenza tra Albon e Colapinto è stata di 7 millesimi.

Molto male Sergio Perez, 13esimo con la seconda Red Bull. Nelle precedenti quattro qualifiche era tornato con assiduità in Q3, questa volta ha fallito l'obiettivo tornando a distanza siderale da Verstappen. Male anche Kevin Magnussen rispetto alla prestazione del compagno in Haas, Hulkenberg. Sempre grande fatica per le due Alpine-Renault, ultima fila come da "contratto" per le disastrose Sauber-Ferrari. Almeno Valtteri Bottas potrà prendersi la piccola consolazione di aver battuto il compagno Guan Yu Zhou di ben mezzo secondo.

Sabato 21 settembre 2024, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"525 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"728 - Q3

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"841 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'29"867 - Q3

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"953 - Q3

6 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'30"115 - Q3

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"214 - Q3

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'30"354 - Q3

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - senza tempo - Q3

10 - Carlos Sainz (Ferrari) - senza tempo - Q3

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"474 - Q2

12 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'30"481 - Q2

13 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"579 - Q2

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"653 - Q2

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"769 - Q2

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'31"085 - Q1

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"094 - Q1

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"312 - Q1

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'31"574 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'32"054 - Q1