GP di Singapore, qualifica Sprint: gran pole di Verstappen, ma è a rischio penalità. Leclerc terzo

E' stato fermo ai box per gran parte del Q3, poi a 3' dalla bandiera a scacchi, è stato catapultato in pit-lane. Max Verstappen aveva un solo giro per tentare il tempo, le cose parevano compromesse per lui. E invece, mai dire mai quando di mezzo c'è l'olandese della Red Bull. Record nel primo settore (26"835), record nel terzo settore (25"675) ed ecco consegnata la pole nella qualifica Sprint col tempo di 1'31"156.

E' decisamente un gran momento per Verstappen e anche per la Red Bull-Ford, che arrivano entrambi dalla pole e dalla vittoria di Sepang di domenica scorsa. In Malesia, era la prima volta della stagione davanti a tutti ed ora, anche se stiamo parlando della qualifica Sprint che non fa statistica, si sono ripetuti in maniera a dir poco perentoria. Ma attenzione, perché Verstappen potrebbe essere penalizzato. Nel Q1 Sergio Perez ha urtato il muretto fermandosi. Si sono accese le luci gialle e il quattro volte campione del mondo ha superato Lewis Hamilton, cosa ovviamente non permessa dal regolamento. E' vero che la Ferrari proseguiva lentamente e che Verstappen non ha avuto il tempo per rallentare adeguatamente e difatti lo ha subito segnalato via radio. Vedremo cosa decideranno i commissari sportivi.

Leclerc terzo nelle qualifiche

Sotto la bandiera a scacchi, George Russell ha fatto suo il secondo tempo in 1'31"276 migliorandosi notevolmente in quanto nel primo push aveva realizzato un non esaltante 1'31"837. Un po' di fiducia per Russell, certamente abbacchiato per il cambio del motore, resosi necessario dopo la rottura subìta a Sepang, che lo proietterà in ultima fila nel Gran Premio di domenica.

La Ferrari ha sognato di poter conquistare la pole, Charles Leclerc nel primo tentativo era al vertice in 1'31"568, poi si è ulteriormente migliorato in 1'31"399. Ma non è bastato e così dopo essere stato superato da Verstappen, si è trovato dietro anche alla Mercedes di Russell. Ma se l'olandese verrà penalizzato, Leclerc salirà in prima fila con Russell nella posizione del poleman. Quarta e quinta le due McLaren-Mercedes con Oscar Piastri che è riuscito a mettersi alle spalle il compagno Lando Norris. Graduale crescita per il team diretto da Andrea Stella dopo le non felici trasferte di Baku e Sepang, ma come abbiamo riportato nell'articolo del turno libero, si è individuato il problema e le cose sono migliorate, almeno per oggi.

Non può essere allegro Hamilton, sesto. Il suo giro è stato sporcato da un eccessivo sovrasterzo che non gli ha permesso di far meglio di 1'31"702. E Antonelli? Il leader del mondiale non è parso particolarmente efficace fin dal turno libero ed ha terminato soltanto settimo in 1'31"849. Il suo volto scuro alla fine della qualifica, la diceva lunga ed era lo specchio della situazione. Il pacchetto tecnico portato a Sepang, e impiegato dal bolognese a Singapore, non è competitivo.

Isack Hadjar con la seconda Red Bull si è visto cancellare il suo tempo per track limits, ma era troppo lontano da Verstappen. Partirà nono davanti alla Alpine-Mercedes di Pierre Gasly. Poco fuori dal Q3 Franco Colapinto, preceduto proprio dal compagno di squadra. Non male l'Audi con Nico Hulkenberg, 12esimo e davanti ad Oliver Bearman per 3 millesimi. Non bene Esteban Ocon con l'altra Haas, lontano da Bearman quasi un secondo. Fernando Alonso è riuscito a superare il Q1 con la Aston Martin-Honda, non ce l'ha fatta Lance Stroll. Malissimo la Williams-Mercedes con Carlos Sainz addirittura ultimo e Alexander Albon 19esimo.

Venerdì 9 ottobre 2026, qualifica Sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'31"156 - Q3

2 - George Russell (Mercedes) - 1'31"276 - Q3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"399 - Q3

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'31"454 - Q3

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"587 - Q3

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'31"702 - Q3

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"849 - Q3

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'32"341 - Q3

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - senza tempo - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - senza tempo - Q3

11 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'33"249 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'33"420 - Q2

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'33"423 - Q2

14 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'33"466 - Q2

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'33"734 - Q2

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'34"368 - Q2

17 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'35"136 - Q1

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'35"662 - Q1

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'36"130 - Q1

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'36"760 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'36"868 - Q1

22 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'37"376 - Q1