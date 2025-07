GP di Spa, prove libere: Piastri rifila 4 decimi a Verstappen, Leclerc quinto a quasi un secondo

La Formula 1 arriva a Spa (Belgio) e propone il format del weekend Sprint. Quindi, una sola sessione libera a cui seguirà la qualifica per la gara Sprint che si terrà sabato. E in questa unica ora a disposizione dei piloti, Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes ha fatto una grande differenza. L'australiano, leader della classifica di campionato, ha ottenuto il tempo di 1'42"022 lasciando a 4 decimi Max Verstappen con la Red Bull-Honda, 1'42"426 il suo crono. Il team ora diretto da Laurent Mekies (ex Racing Bulls) dopo l'uscita di scena di Christian Horner, ha portato in Belgio diverse novità aerodinamiche, dall'ala anteriore al cofano motore e le prese d'aria laterali.

Un giro notevole quello di Piastri, ottenuto con le gomme soft, come quasi tutti gli altri. Quasi perché la Mercedes ha impiegato pneumatici con mescola media nel tentativo finale, con George Russell quarto a 576 millesimi ed Andrea Kimi Antonelli sesto a 957 millesimi. Lando Norris con l'altra McLaren è terzo a mezzo secondo dal compagno di squadra. Nel suo primo giro veloce con le soft, ha commesso un errore alla curva 14 e in quello successivo non si è espresso al massimo.

La Ferrari ha presentato l'attesa nuova sospensione posteriore che dovrebbe dare un miglior bilanciamento alla SF-25, ma in questo turno Charles Leclerc è risultato quinto a ben 9 decimi mentre Lewis Hamilton è settimo a poco più di un secondo dalla vetta. Certamente non si conoscono i carichi di benzina utilizzati e vedremo se nella qualifica Sprint ci sarà qualche sorpresa.

Buona prova per la Aston Martin-Mercedes, con i suoi piloti Lance Stroll e Fernando Alonso divisi da 8 millesimi e in ottava e nona posizione. In top 10 il sempre veloce Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda che dopo il passaggio di Mekies alla Red Bull, ha promosso a team principal Alan Permane. Da non sottovalutare la sessione della Mercedes, che che come detto sopra, ha affrontato i suoi giri veloci con le gomme medie.

Qualche problema per Carlos Sainz a inizio turno con la Williams-Mercedes, 11esimo alla bandiera a scacchi. Positivo avvio per la Sauber-Ferrari che ha Gabriel Bortoleto 13esmo e Nico Hulkenberg, reduce dal podio di Silverstone, 14esimo. In difficoltà la Alpine-Renault con Franco Colapinto inabissatosi (sempre più irriconoscbile, vediamo come andrà nella qualifica Sprint) e pure pericoloso per avere ostacolato Russell. Colapinto ha rimediato un secondo dal compagno Pierre Gasly, 17esimo. Malissimo Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull, 18esimo e a 2" dal compagno Verstappen, mentre Oliver Bearman nel suo giro veloce è finito in ghiaia.

Venerdì 25 luglio 2025, libere

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'42"022 - 22 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"426 - 22

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'42"526 - 21

4 - George Russell (Mercedes) - 1'42"598 - 26

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"928 - 22

6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'42"979 - 23

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'43"085 - 24

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"112 - 17

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"120 - 22

10 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'43"122 - 19

11 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'43"217 - 16

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'43"261 - 24

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'43"262 - 25

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'43"470 - 20

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'43"478 - 21

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'43"570 - 22

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'43"929 - 21

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'44"492 - 23

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'44"847 - 21

20 - Olvier Bearman (Haas-Ferrari) - 1'45"077 - 22