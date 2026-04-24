Gp Spagna, a Jerez i migliori promossi in Q2. Alex Marquez ha messo in riga Bezzecchi e Digiannantonio

Prime libere e prequalifiche del GP di Spagna hanno lasciato l'impressione che sarà aperta a diversi piloti della MotoGP la lotta per vincere a Jerez. Marco Bezzecchi e l'Aprilia restano i favoriti (parola di Marc Marquez), ma i migliori sono entrati nella Top-10 di quanti domani si giocheranno di pole e gara lunga, senza dover passare dalla Q1. Nelle prime libere erano state le Ducati gialle del team VR46 guidate da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli a guidare le danze. Ma nel pomeriggio si é risvegliato Alex Marquez (che a Jerez, l'anno scorso, aveva colto la prima vittoria nella classe regina) ed ha messo tutti in riga, compresi Di Giannantonio e Bezzecchi, staccati rispettivamente di oltre tre decimi e di mezzo secondo. Quarto tempo per il fratello Marc. Il campione del mondo era stato davanti a Francesco Bagnaia (solo 11mo) anche la mattina.

Nonostante una caduta all'inizio della sessione, quando ha perso l'anteriore della sua GP-26 in curva, Bagnaia é riuscito comunque ad ottenere il sesto tempo, preceduto dall'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura. Raul Fernandez (Aprilia), Fermin Aldeguer (Ducati), Jorge Martin (Aprilia) ed Enea Bastianini (Ktm) hanno completato l'elenco dei migliori 10. Ancora in ombra i marchi giapponesi. Né Honda (con quattro moto), né Yamaha (con cinque) sono riuscite ad evitare la tagliola della Q1. Addirittura 17mo Fabio Quartararo. Dovrà passare dalla Q1 anche Pedro Acosta (Ktm), terzo nella classifica piloti dietro Bezzecchi e Martin. «Penso che qui abbiamo trovato qualcosina, il setup ha funzionato molto bene da subito - ha commentato Alex Marquez - Non abbiamo avuto i problemi in frenata di inizio anno, anche perché Jerez ha tre staccate molto forti ma per il resto è molto guidata. Ho trovato il ritmo e sono stato veloce».

«E' stata tosta, con la soft questa e' una pista che fa uscire qualche problema, ma io le piste le amo tutte, quando salgo in moto sto da dio.... Ripeto, e' stata tosta ma e' andata un po'meglio delle aspettative - dice Bezzecchi - Sono contento, ma dobbiamo lavorare molto per migliorare ancora». Il leader del Mondiale si dice convinto di poter far progressi in vista di domani e domenica: «L'obiettivo e' quello di migliorare sempre, affrontiamo il week end come in ogni gran premio: migliorando in tutti i settori, la mia guida e i ragazzi al box. La gomma soft in gara? Credo di si', e' una pista che ha un buon grip e non si consumano tanto»