GP di Spagna, safety car subito dopo il via, Hamilton precede la Ferrari di Vettel

28° giro - Hamilton fa il giro veloce anche con le medie, pure con questi pneumatici più duri e più rapido della Rossa di Vettel di quasi un secondo.

26° giri - Hamilton effettua la sua sosta, rientra in pista alle spalle di Verstappen e davanti all'altra Red Bull di Ricciardo.

25° giro - La Ferrari di Raikkonen ha problemi al motore, perde potenza, il finlandese di Maranello è costretto a rientrare ai box.

24° giro - Hamilton ha un ritmo impressionante, inavicinabile per tutti. Con le soft con 25 giri sulle spalle e più rapidodei rivali che hanno le bianche appena montate.

20° giro - La Ferrari con le gomme nuove non è particolarmente veloce ed ha davanti la Haas di Magnussen. Bottas fa il suo pit stop per cercare di prendersi la seconda posizione, ma i suoi meccanici non sono tanto rapidi e il finlandese rientra dietro a Sebastian che fa uno spettacolare sorpasso al danese in forndo al rettilineo dei box.

17° giro - Si ferma Vettel per evitare l'undercut di Bottas come avvenuto in cina. La Ferrari numero 5 riparte con le media bianche.

16° giro - Ottima la gara di Charles Leclerc che con l'Alfa Romeo occupa la nona posizione davanti alla McLaren di Fernando Alonso.

13° giro - Le Ferrari non sembrano in palla, sono più veloci delle vetture del Cavallino anche le due Red Bull.

10° giro - Impressionante il ritmo del campione del mondo britannico che dopo quattro giri di gara libera ha già quattro secondi di margine sul tedesco di Maranello. Dietro Bottas si mantiene in scida della Rossa.

7° giro - Lewis Hamilton con diersi intermedi fucsia allunga sulla Ferrari di Vettel e stabilisce anche il nuovo record della pista in gara. Dietro Fernando Alonso che era scivolato all'11° posto scavalca Ocon con una bella manovra.

6° giro - La safety car rientra ai box, la gara riparte. Tutti i piloti di testa mantengono le posizioni.

1° giro - Romain Dumas con una manovra folle esce di pista e, per cercare di rientrare fa un testa coda a 230 orari tornando al centro dell'asfalto avvolto in una nuivola di fumo. Da dietro non riescono ad evitarlo Gasly con la Toro Rosso-Honda e Hulkenberg con la Renault. Tutte e tre i piloti fanno fuori gara.

PARTENZA - Scattano bene i piloti delle prime file, ma Vettel affianca all'esterno Bottas e, con la seconda curva a favore, riesce a scavalcare Bottas e a prendersi la seconda posizione davanti al finlandese della Mercedes a alla Rossa di Raikkonen.

MONTMELO - Le Ferrari scattano in secondo fila nel Gran Premio di Spagna e Sebastian Vettel dalla terza posizione andrà all'attacco delle due Mercedes che partono davanti a tutti. Il tedesco punta a riprendersi la vetta della classifica che ha avuto in pugno sin dall'inizio della stagione e che due settimane fa a Baku in Azerbaijan gli è stata sfilata dal campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Al fiando del britannico si avverà il suo compagno di squadra Bottas con l'altra Freccia d'Argento alle spalle del quale prenderà il via la seconda rossa di Raikkonen che monta il motore nuovo. Terza fila tutta Red Bull con Verstappen davanti a Ricciardo, quindi la Haas-Ferrari di Magnussen e l'idolo di casa Fernando Alonso che davanti ai tifosi di gara punta a dare spettacolo dopo il trionfo della settimana scorsa alla 6 Ore di Spa con la Toyota TS50 con cui correrà anche a Le Mans.