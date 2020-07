Gp Spagna, brutta caduta per Marc Marquez. Campione mondo fuori a 4 giri termine portato via in barella

JEREZ - Brutta caduta per Marc Marquez mentre era in rimonta sulle prime posizioni nel Gp di Spagna a Jerez. A 4 giri dalla fine il campione del mondo della Honda prende un cordolo perdendo il controllo della moto e volando in aria sbatte violentemente sulla pista. Subito soccorso lo spagnolo si rialza sulle sue gambe, ma poi viene portato via in barella.