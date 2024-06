GP di Spagna, prove libere 3: Sainz porta la Ferrari davanti a tutti, Leclerc terzo

E' stata una terza sessione libera piuttosto movimentata. Come sempre accade, nel finale con le gomme soft si svolge una sorta di pre qualifica e la Ferrari ha dimosrtato di essere velocissima cogliendo il primo tempo con Carlos Sainz e il terzo con Charles Leclerc. Fasi convulse, per via del traffico, e Leclerc si è reso protagonista di un pessimo gesto nei confronti di Lando Norris, che procedeva lentamente a bordo pista.

Prove librere 3

Il monegasco gli ha volutamente rifilato una ruotata ed ora rischia una penalità. Stessa cosa per Lance Stroll che ha dovuto alzare il piede perché non visto da Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes si è prontamente spostato e scusato, ma il canadese ha sterzato verso di lui colpendolo. E danneggiando pure la sua Aston Martin. Cose veramente tristi, che andrebbero severamente punite, in entrambi i casi. Sainz ha colto il primo tempo in 1'13"013 precedendo Lando Norris in 1'13"043 e Leclerc in 1'13"050. Max Verstappen ha concluso quarto in 1'13"097 per una classifica che contempla quattro piloti in neanche un decimo. A seguire le due Mercedes mentre Sergio Perez, che ha richiesto continue modifiche alla sua Red Bull, è seettimo.

Sabato 22 giugno 2024, libere 3

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'13"013 - 19 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"043 - 14

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"050 - 18

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'13"087 - 24

5 - George Russell (Mercedes) - 1'13"164 - 20

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'13"359 - 26

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'13"723 - 19

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"753 - 14

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"786 - 21

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"907 - 14

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"950 - 18

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"964 - 14

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'13"975 - 20

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'14"024 - 19

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'14"074 - 27

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'14"161 - 17

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"254 - 16

18 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'14"420 - 22

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'14"572 - 17

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'14"729 - 12