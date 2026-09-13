Antonelli fa suo anche il Madring, ottava vittoria stagionale e il Mondiale è sempre più vicino. Leclerc quarto, Hamilton ritirato

A volte ci vuole anche un po' di fortuna per vincere un Gran Premio. E questa volta ha baciato Andrea Kimi Antonelli. Al comando del Gran Premio c'era tranquillamente Lando Norris quando, al giro 14, Lance Stroll è uscito di pista.

La direzione gara ha "chiamato" la Virtual Safety Car (che costringe i piloti a rallentare tenendo tutti la stessa velocità), buona opportunità quindi per cambiare le gomme senza perdere tempo. Ma Norris aveva appena superato l'ingresso della corsia box che invece hanno subito imboccato coloro che lo seguivano, a distanza, ovvero Antonelli, Max Verstappen e George Russell. Norris si è dovuto fermare il giro successivo ritrovandosi quinto.

Antonelli fa suo anche il Madring

Primo è così salito Charles Leclerc in quanto la Ferrari aveva deciso di non chiamarlo ai box puntando a compiere il più alto numero di giri con le Pirelli hard. E difatti, Leclerc ha condotto a lungo la corsa con Antonelli secondo, ma ben consapevole che il monegasco si sarebbe dovuto fermare per cambiare le gomme. E così è stato. Al 48° giro dei 57 da percorrere, Leclerc è andato ai box spalancando la porta per la vittoria ad Antonelli e alla Mercedes, bravo nella gestione gomme e a controllare nel finale Verstappen, ottimo secondo con la Red Bull. Norris è poi risalito terzo con la sua McLaren-Mercedes mentre Leclerc ha concluso quarto davanti all'altra Mercedes di Russell. Sfortunatissimo Lewis Hamilton, partito fortissimo, in lotta con Verstappen, ma subito costretto al ritiro per la rottura dei freni.

E adesso Antonelli conta otto vittorie su quattordici Gran Premi disputati. Numeri incredibili per questo ragazzo di appena 20 anni, al secondo anno di presenza in F1, e che ora sembra sempre più avviato verso la conquista del Mondiale.

La cronaca

Ottava vittoria stagionale di Antonelli che fa suo anche il Madring, secondo Verstappen davanti a uno sfortunato Norris. Quarto posto per Leclerc poi Russell Lawson Colapinto Piastri Lindblad e Hulkenberg a punti. Seguono Ocon Gasly Bortoleto Tsunoda Albon Bearman Alonso Bottas. Ritirati Sainz Perez Stroll Hamilton

Ultimo giro - Antonelli tranquillo davanti a Verstappen e Norris. Gasly fa il suo pit-stop solo ora ed esce dalla zona punti

Doppiaggio complicato per Verstappen e Norris nei confronti di Lindblad e Hulkenberg in gran lotta tra di loro per l'ultimo punto disponibile

55° giro di 57 - Antonelli vola e si porta a +3" su Verstappen sempre impegnato da Norris che lo pressa mentre Leclerc deve difendersi da Russell per il quarto posto

51° giro di 57 - Antonelli ha ripreso a spingere mettendo tra sè e Verstappen 1"6. Norris è terzo sempre molto vicino alla Red Bull, Leclerc è quarto a 23" da Norris e con 2" di vantaggio su Russell

Antonelli ha stranamente rallentato tanto che Verstappen è a 8 decimi con Norris alle spalle

Leclerc rientra in quarta posizione davanti a Russell

48° giro di 57 - E' arrivato il momento del pit-stop di Leclerc

Battaglia e rischio contatto tra Borrotleto e Colapinto con Piastri spettatore

45° giro - Primo pit-stop per Bearman e Lawson

Piastri con le medie nuove supera Lindblad per il decimo posto e va a caccia di Colapinto

44° giro - Antonelli fa la gara su Verstappen che lo segue a 5"2. Verstappen però ha gli occhi sugli specchietti perché è stato raggiunto da Norris

43° giro - Piastri ai box per il primo (e unico) pit-stop

43° giro di 57 - Leclerc continua con un gran passo ed ha 2"7 su Antonelli, ma deve fermarsi come detto e meglio del quarto posto sarà difficile fare

38° giro - Senza pit-stop sono Leclerc Lawson Piastri Gasly Bortoleto

Norris è il più veloce in pista, con tanta rabbia per la sfortuna che lo ha visto protagonista con la VSC mentre stava dominando la gara, e si sta avvicinando a Verstappen

Mancano 20 giri alla fine e l'idea è che chi ha montato le hard durante il breve periodo della VSC non si fermerà per un secondo pit-stop. Antonelli è dunque nella posizione favorevolissima per andare a vincere il GP

Russell con le gomme hard nuove supera Lawson che, come Leclerc, ha gli pneumatici hard fin dal via ed ora fatica

33° giro - Leclerc ha 3" su Antonelli e 8"8 su Verstappen, a 14"4 c'è Norris con 23" di vantaggio su Lawson poi Russell Piastri Gasly Bortoleto e Colapinto in zona punti. Si ritira ai box Perez

30° giro - Leclerc prosegue con le hard che ha fin dalla partenza ed aumenta il vantaggio su Antonelli, 3"6, che ha le hard da 16 giri. Attenzione perché Antonelli potrebbe avere alzato il ritmo per non consumare le gomme e portarle fino al traguardo consapevole che tanto Leclerc dovrà fermarsi

Ora è Leclerc che riguadagna terreno su Antonelli, ben 6 decimi nel giro 30

29° giro - Secondo pit-stop per Russell che abbandona le medie per passare alle hard. Rientra settimo davanti a Piastri

28° giro - Antonelli rosicchia qualche decimo a Leclerc portandosi a meno 2"7

27° giro - Penalità di 5" per Sainz per il contatto con Tsunoda al via, sempre per Sainz bandiera bianco nera, avvertimento perché ha raggiunto il limite concesso per i track limits

24° giro - Leclerc tiene bene il passo ed ha ora 3"6 su Antonelli. Leclerc non ha fatto il pit-stop durante la VSC e le sue gomme hard hanno ora 24 giri mentre Antonelli ha le hard con 10 giri sulle spalle dopo il pit-stop

Tanta sfortuna per Norris perché quando è stata chiamata la VSC e quindi la possibilità di entrare ai box, lui aveva appena superato l'ingresso in corsia box. Così è rimasto fuori facendo il cambio gomme dopo Antonelli Verstappen e Russell che sono riusciti a farlo subito. Finendogli inevitabilmente davanti

17° giro - Leclerc comanda con Antonelli alle spalle. Entrambi su gomme hard, ma quelle di Leclerc hanno 17 giri, quelle di Antonelli 2 giri. Terzo è Verstappen a 7" da Antonelli ed ha gomme hard nuove, poi Russell con le medie e Norris addirittura quinto con le hard. Sesto e senza pit-stop Lawson davanti a Piastri Gasly e Bortoleto, anche loro senza aver fatto la sosta. Decimo con pit-stop, Colapinto poi Lindblad Hulkenberg Ocon. 14esimo Tsunoda senza pit-stop come Sainz e Bearman. A seguire troviamo Albon Perez Bottas e Alonso che ha montato le soft

15° giro - Norris ai box cambia le gomme con un giro di ritardo e precipita dietro a Verstappen e Antonelli, primo è Leclerc che non ha fatto la sosta essendo partito con le hard

Un po' di movimento lo crea Stroll che va a sbattere. Virtual Safety car e ai box vanno Antonelli Verstappen e Russell per montare gomme hard, medie per Russell. Box anche per Colapinto Lindblad Ocon Hulkenberg Albon Perez e Alonso. Stroll ai box cambia il musetto oltre che le gomme.

Le posizioni di vertice si sono cristallizzate e non c'è battaglia. Norris ha 6" su Antonelli che ha 6"4 di vantaggio su Verstappen. L'olandese precede Leclerc di 1"5 e il monegasco ha 2" su Russell. Dietro al britannico il vuoto, a 17" c'è Lawson

12° giro - Norris continua a spingere forte ed ora ha 6" su Antonelli. Nelle retrovie, Sainz e Alonso entrano leggermente in contatto. Sainz alla prima variante dopo la partenza aveva colpito la fiancata di Tsunoda

Attenzione, c'è stato un sorpasso. Lawson ha avuto la meglio su Colapinto per il sesto posto

9° giro - Norris aumenta a 5" il vantaggio su Antonelli, Verstappen è terzo a 10"7, Leclerc quarto a 12"7 seguito da Russell

7° giro - Norris ha 4" di vantaggio su Antonelli che ha sua volta ha 4"7 su Verstappen. Leclerc è quarto insidiato da Russell, poi Colapinto Lawson Lindblad Piastri e Ocon. 11esimo Hulkenberg poi Gasly Bortoleto Albon Perez Tsunoda Sainz Alonso Stroll Bearman Bottas

Hamilton si ritrova senza freni! Forse è questa la motivazione per cui Hamilton ha lasciato andare Verstappen

La FIA comunica che non c'è indagine per il taglio di Verstappen e Hamilton lo ha lasciato passare. Che pasticcio ha fatto il team Red Bull

Verstappen rallenta per far passare Antonelli e Hamilton. E' accaduto che alla prima variante dopo la partenza, Hamilton si è buttato all'interno di Verstappen il quale per evitare un contatto ha tagliato la variante. Questo il consiglio che il team Red Bull ha dato a Verstappen

Norris comanda su Verstappen Antonelli Hamilton Leclerc Russell Colapinto Lawson Lindblad e Piastri, in top 10. Poi Ocon Hulkenberg Gasly Bortoleto Albon Perez Tsunoda Sainz Stroll Alonso Bottas Bearman

Parte bene Norris, Antonelli esagera e taglia la prima e anche la seconda variante dovendo così ricedere la posizione al pilota McLaren. Antonelli ha così perso la posizione anche su Verstappen

Inizia il giro di ricognizione. Ricordiamo che il nuovo tracciato del Madring è lungo 5,4 km e vi sono 22 curve

Gomme hard per tutti gli altri. Bearman che non ha partecipato alla qualifica per l'incidente nel terzo turno libero, parte dai box

Gomme soft per Verstappen e Hamilton oltre a Hulkenberg

Gomme medie per Antonelli e Norris, Colapinto e Lindblad, Albon e Perez

La temperatura aria è di 30 gradi, l'asfalto 52 gradi

Rafael Nadal, ex tennista, applauditissimo

Anche il Re di Spagna Filippo VI è presente al Madring ed ha salutato i calciatori del Real Madrid Courtois e Valverde

Presente Zinedine Zidane, già allenatore del Real Madrid ed ora della nazionale francese

Ricercatissimo Jude Bellingham, star del Real Madrid nonché della nazionale inglese. Jude è accompagnato dal fratello Jobe, anche lui calciatore, ma del Borussia Dortmund

Non mancano i calciatori del Real Madrid, anche l'allenatore Mourinho presente nel box Ferrari

Buongiorno agli appassoinati di F1, inizia la diretta dal Madring

Per la prima volta si corre nella zona fiera di Madrid, un tracciato denominato Madring che lo si può definire cittadino, anche se non passa in mezzo alle case. La capitale spagnola aveva ospitato tra il 1968 e il 1981, ad anni alterni, a F1 sul circuito permanente di Jarama, poco lontano dalla città, Un autodromo che esiste ancora benché oramai vecchio e lontano dagli standard richiesti per ospitare eventi importanti. E così, recentemente si è riacceso il duello calcistico tra Madrid e Barcellona, la capitale della Catalogna che ha ospitato la F1 dal 1991 a quest'anno, ma non sarà in calendario nel 2027 proprio perché la Spagna avrà un unico Gran Premio, quello del Madring.

Questo inedito circuito, circondato da minacciosi muretti, vi sono curve veloci e lente, poi una emozionante parabolica circondata da tribune che ospitano fino a 45mila spettatori. Però, vi è un aspetto che lascia perplessi. Chi l'ha progettato non ha pensato a creare dei punti di sorpasso. Può sembrare incredibile considerando che lo spazio non mancava, ma la realtà dei fatti è questa come hanno dimostrato le gare che si sono disputate tra sabato e questa mattina delle categorie di Formula 3 e Formula 2.

Ecco quindi che fondamentale è stata la qualifica di sabato che ha proposto Lando Norris in pole davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Tutto si potrebbe decidere alla prima curva, una variante piuttosto secca. Chi ci passa per primo, può iniziare a pensare a come gestire i 57 giri in programma non dimenticando però, che un ruolo fondamentale lo giocheranno anche le strategie per i cambi delle gomme. La seconda fila appare piuttosto "calda" con Max Verstappen e Lewis Hamilton. Quando i due campioni del mondo (11 titoli messi assieme) si ritrovano vicini sono sempre scintille, il 2021 non è mai stato dimenticato. Leclerc è in terza fila con Russell, per entrambi la possibilità di puntare al podio, ma non sarà facile per loro.