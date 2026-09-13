Antonelli fa suo anche il Madring, ottava vittoria stagionale e il Mondiale è sempre più vicino. Leclerc quarto, Hamilton ritirato

A volte ci vuole anche un po' di fortuna per vincere un Gran Premio. E questa volta ha baciato Andrea Kimi Antonelli. Al comando del Gran Premio c'era tranquillamente Lando Norris quando, al giro 14, Lance Stroll è uscito di pista.
La direzione gara ha "chiamato" la Virtual Safety Car (che costringe i piloti a rallentare tenendo tutti la stessa velocità), buona opportunità quindi per cambiare le gomme senza perdere tempo. Ma Norris aveva appena superato l'ingresso della corsia box che invece hanno subito imboccato coloro che lo seguivano, a distanza, ovvero Antonelli, Max Verstappen e George Russell. Norris si è dovuto fermare il giro successivo ritrovandosi quinto.
Antonelli fa suo anche il Madring
Primo è così salito Charles Leclerc in quanto la Ferrari aveva deciso di non chiamarlo ai box puntando a compiere il più alto numero di giri con le Pirelli hard. E difatti, Leclerc ha condotto a lungo la corsa con Antonelli secondo, ma ben consapevole che il monegasco si sarebbe dovuto fermare per cambiare le gomme. E così è stato. Al 48° giro dei 57 da percorrere, Leclerc è andato ai box spalancando la porta per la vittoria ad Antonelli e alla Mercedes, bravo nella gestione gomme e a controllare nel finale Verstappen, ottimo secondo con la Red Bull. Norris è poi risalito terzo con la sua McLaren-Mercedes mentre Leclerc ha concluso quarto davanti all'altra Mercedes di Russell. Sfortunatissimo Lewis Hamilton, partito fortissimo, in lotta con Verstappen, ma subito costretto al ritiro per la rottura dei freni.
E adesso Antonelli conta otto vittorie su quattordici Gran Premi disputati. Numeri incredibili per questo ragazzo di appena 20 anni, al secondo anno di presenza in F1, e che ora sembra sempre più avviato verso la conquista del Mondiale.
La cronaca
Ottava vittoria stagionale di Antonelli che fa suo anche il Madring, secondo Verstappen davanti a uno sfortunato Norris. Quarto posto per Leclerc poi Russell Lawson Colapinto Piastri Lindblad e Hulkenberg a punti. Seguono Ocon Gasly Bortoleto Tsunoda Albon Bearman Alonso Bottas. Ritirati Sainz Perez Stroll Hamilton
Ultimo giro - Antonelli tranquillo davanti a Verstappen e Norris. Gasly fa il suo pit-stop solo ora ed esce dalla zona punti
Doppiaggio complicato per Verstappen e Norris nei confronti di Lindblad e Hulkenberg in gran lotta tra di loro per l'ultimo punto disponibile
55° giro di 57 - Antonelli vola e si porta a +3" su Verstappen sempre impegnato da Norris che lo pressa mentre Leclerc deve difendersi da Russell per il quarto posto
51° giro di 57 - Antonelli ha ripreso a spingere mettendo tra sè e Verstappen 1"6. Norris è terzo sempre molto vicino alla Red Bull, Leclerc è quarto a 23" da Norris e con 2" di vantaggio su Russell
Antonelli ha stranamente rallentato tanto che Verstappen è a 8 decimi con Norris alle spalle
Leclerc rientra in quarta posizione davanti a Russell
48° giro di 57 - E' arrivato il momento del pit-stop di Leclerc
Battaglia e rischio contatto tra Borrotleto e Colapinto con Piastri spettatore
45° giro - Primo pit-stop per Bearman e Lawson
Piastri con le medie nuove supera Lindblad per il decimo posto e va a caccia di Colapinto
44° giro - Antonelli fa la gara su Verstappen che lo segue a 5"2. Verstappen però ha gli occhi sugli specchietti perché è stato raggiunto da Norris
43° giro - Piastri ai box per il primo (e unico) pit-stop
43° giro di 57 - Leclerc continua con un gran passo ed ha 2"7 su Antonelli, ma deve fermarsi come detto e meglio del quarto posto sarà difficile fare
38° giro - Senza pit-stop sono Leclerc Lawson Piastri Gasly Bortoleto
Norris è il più veloce in pista, con tanta rabbia per la sfortuna che lo ha visto protagonista con la VSC mentre stava dominando la gara, e si sta avvicinando a Verstappen
Mancano 20 giri alla fine e l'idea è che chi ha montato le hard durante il breve periodo della VSC non si fermerà per un secondo pit-stop. Antonelli è dunque nella posizione favorevolissima per andare a vincere il GP
Russell con le gomme hard nuove supera Lawson che, come Leclerc, ha gli pneumatici hard fin dal via ed ora fatica
33° giro - Leclerc ha 3" su Antonelli e 8"8 su Verstappen, a 14"4 c'è Norris con 23" di vantaggio su Lawson poi Russell Piastri Gasly Bortoleto e Colapinto in zona punti. Si ritira ai box Perez
30° giro - Leclerc prosegue con le hard che ha fin dalla partenza ed aumenta il vantaggio su Antonelli, 3"6, che ha le hard da 16 giri. Attenzione perché Antonelli potrebbe avere alzato il ritmo per non consumare le gomme e portarle fino al traguardo consapevole che tanto Leclerc dovrà fermarsi
Ora è Leclerc che riguadagna terreno su Antonelli, ben 6 decimi nel giro 30
29° giro - Secondo pit-stop per Russell che abbandona le medie per passare alle hard. Rientra settimo davanti a Piastri
28° giro - Antonelli rosicchia qualche decimo a Leclerc portandosi a meno 2"7
27° giro - Penalità di 5" per Sainz per il contatto con Tsunoda al via, sempre per Sainz bandiera bianco nera, avvertimento perché ha raggiunto il limite concesso per i track limits
24° giro - Leclerc tiene bene il passo ed ha ora 3"6 su Antonelli. Leclerc non ha fatto il pit-stop durante la VSC e le sue gomme hard hanno ora 24 giri mentre Antonelli ha le hard con 10 giri sulle spalle dopo il pit-stop
Tanta sfortuna per Norris perché quando è stata chiamata la VSC e quindi la possibilità di entrare ai box, lui aveva appena superato l'ingresso in corsia box. Così è rimasto fuori facendo il cambio gomme dopo Antonelli Verstappen e Russell che sono riusciti a farlo subito. Finendogli inevitabilmente davanti
17° giro - Leclerc comanda con Antonelli alle spalle. Entrambi su gomme hard, ma quelle di Leclerc hanno 17 giri, quelle di Antonelli 2 giri. Terzo è Verstappen a 7" da Antonelli ed ha gomme hard nuove, poi Russell con le medie e Norris addirittura quinto con le hard. Sesto e senza pit-stop Lawson davanti a Piastri Gasly e Bortoleto, anche loro senza aver fatto la sosta. Decimo con pit-stop, Colapinto poi Lindblad Hulkenberg Ocon. 14esimo Tsunoda senza pit-stop come Sainz e Bearman. A seguire troviamo Albon Perez Bottas e Alonso che ha montato le soft
15° giro - Norris ai box cambia le gomme con un giro di ritardo e precipita dietro a Verstappen e Antonelli, primo è Leclerc che non ha fatto la sosta essendo partito con le hard
Un po' di movimento lo crea Stroll che va a sbattere. Virtual Safety car e ai box vanno Antonelli Verstappen e Russell per montare gomme hard, medie per Russell. Box anche per Colapinto Lindblad Ocon Hulkenberg Albon Perez e Alonso. Stroll ai box cambia il musetto oltre che le gomme.
Le posizioni di vertice si sono cristallizzate e non c'è battaglia. Norris ha 6" su Antonelli che ha 6"4 di vantaggio su Verstappen. L'olandese precede Leclerc di 1"5 e il monegasco ha 2" su Russell. Dietro al britannico il vuoto, a 17" c'è Lawson
12° giro - Norris continua a spingere forte ed ora ha 6" su Antonelli. Nelle retrovie, Sainz e Alonso entrano leggermente in contatto. Sainz alla prima variante dopo la partenza aveva colpito la fiancata di Tsunoda
Attenzione, c'è stato un sorpasso. Lawson ha avuto la meglio su Colapinto per il sesto posto
9° giro - Norris aumenta a 5" il vantaggio su Antonelli, Verstappen è terzo a 10"7, Leclerc quarto a 12"7 seguito da Russell
7° giro - Norris ha 4" di vantaggio su Antonelli che ha sua volta ha 4"7 su Verstappen. Leclerc è quarto insidiato da Russell, poi Colapinto Lawson Lindblad Piastri e Ocon. 11esimo Hulkenberg poi Gasly Bortoleto Albon Perez Tsunoda Sainz Alonso Stroll Bearman Bottas
Hamilton si ritrova senza freni! Forse è questa la motivazione per cui Hamilton ha lasciato andare Verstappen
La FIA comunica che non c'è indagine per il taglio di Verstappen e Hamilton lo ha lasciato passare. Che pasticcio ha fatto il team Red Bull
Verstappen rallenta per far passare Antonelli e Hamilton. E' accaduto che alla prima variante dopo la partenza, Hamilton si è buttato all'interno di Verstappen il quale per evitare un contatto ha tagliato la variante. Questo il consiglio che il team Red Bull ha dato a Verstappen
Norris comanda su Verstappen Antonelli Hamilton Leclerc Russell Colapinto Lawson Lindblad e Piastri, in top 10. Poi Ocon Hulkenberg Gasly Bortoleto Albon Perez Tsunoda Sainz Stroll Alonso Bottas Bearman
Parte bene Norris, Antonelli esagera e taglia la prima e anche la seconda variante dovendo così ricedere la posizione al pilota McLaren. Antonelli ha così perso la posizione anche su Verstappen
Inizia il giro di ricognizione. Ricordiamo che il nuovo tracciato del Madring è lungo 5,4 km e vi sono 22 curve
Gomme hard per tutti gli altri. Bearman che non ha partecipato alla qualifica per l'incidente nel terzo turno libero, parte dai box
Gomme soft per Verstappen e Hamilton oltre a Hulkenberg
Gomme medie per Antonelli e Norris, Colapinto e Lindblad, Albon e Perez
La temperatura aria è di 30 gradi, l'asfalto 52 gradi
Rafael Nadal, ex tennista, applauditissimo
Anche il Re di Spagna Filippo VI è presente al Madring ed ha salutato i calciatori del Real Madrid Courtois e Valverde
Presente Zinedine Zidane, già allenatore del Real Madrid ed ora della nazionale francese
Ricercatissimo Jude Bellingham, star del Real Madrid nonché della nazionale inglese. Jude è accompagnato dal fratello Jobe, anche lui calciatore, ma del Borussia Dortmund
Non mancano i calciatori del Real Madrid, anche l'allenatore Mourinho presente nel box Ferrari
Buongiorno agli appassoinati di F1, inizia la diretta dal Madring
Per la prima volta si corre nella zona fiera di Madrid, un tracciato denominato Madring che lo si può definire cittadino, anche se non passa in mezzo alle case. La capitale spagnola aveva ospitato tra il 1968 e il 1981, ad anni alterni, a F1 sul circuito permanente di Jarama, poco lontano dalla città, Un autodromo che esiste ancora benché oramai vecchio e lontano dagli standard richiesti per ospitare eventi importanti. E così, recentemente si è riacceso il duello calcistico tra Madrid e Barcellona, la capitale della Catalogna che ha ospitato la F1 dal 1991 a quest'anno, ma non sarà in calendario nel 2027 proprio perché la Spagna avrà un unico Gran Premio, quello del Madring.
Questo inedito circuito, circondato da minacciosi muretti, vi sono curve veloci e lente, poi una emozionante parabolica circondata da tribune che ospitano fino a 45mila spettatori. Però, vi è un aspetto che lascia perplessi. Chi l'ha progettato non ha pensato a creare dei punti di sorpasso. Può sembrare incredibile considerando che lo spazio non mancava, ma la realtà dei fatti è questa come hanno dimostrato le gare che si sono disputate tra sabato e questa mattina delle categorie di Formula 3 e Formula 2.
Ecco quindi che fondamentale è stata la qualifica di sabato che ha proposto Lando Norris in pole davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Tutto si potrebbe decidere alla prima curva, una variante piuttosto secca. Chi ci passa per primo, può iniziare a pensare a come gestire i 57 giri in programma non dimenticando però, che un ruolo fondamentale lo giocheranno anche le strategie per i cambi delle gomme. La seconda fila appare piuttosto "calda" con Max Verstappen e Lewis Hamilton. Quando i due campioni del mondo (11 titoli messi assieme) si ritrovano vicini sono sempre scintille, il 2021 non è mai stato dimenticato. Leclerc è in terza fila con Russell, per entrambi la possibilità di puntare al podio, ma non sarà facile per loro.