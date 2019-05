GP Spagna, doppietta Ducati nelle seconde libere. Petrucci davanti a Dovizioso. Valentino 14°

JEREZ - Danilo Petrucci davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Jerez de la Frontera il ternano della Ducati gira in 1’37«909 precedendo il forlivese Andrea Dovizioso (1’38»006) suo compagno di squadra e le Honda del britannico Cal Crutchlow (1’38«104) e dello spagnolo Marc Marquez (1’38»147). Quinto tempo per la migliore delle Yamaha, quella dello spagnolo Maverick Vinales (1’38«241), mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi (1’38»681) è solo 14°. Turno di prove interrotto nel finale dalle bandiere rosse a 2’42« al termine, per una caduta quasi in simultanea di Bradley Smith e Karel Abraham all’ingresso della curva 5.