GP di Spagna, libere 1: Russell comanda davanti ad Antonelli, poi le due Ferrari con Leclerc e Hamilton

"La pista più rischiosa del Mondiale", così George Russell, leader del primo turno libero con la sua Mercedes, ha definito il nuovissimo tracciato del Madring, che sorge nella zona fieristica della capitale spagnola. Omologato il 24-25 agosto con i test riservati alle monoposto di Formula 3, che stamane hanno anche aperto il fine settimana del GP di Spagna con un turno di prove libere, il Madring presenta 22 curve diluite su 5.414 metri, alcune piuttosto strette, altre veloci, con la caratteristica sopraelevata curva 12 che ricorda quella di Zandvoort, o meglio ancora l'ovale di Indianapolis.

I muretti sono costantemente presenti ai lati dell'asfalto e per questo motivo Russell l'ha definita una pista tra le più rischiose del campionato e anche se lui non l'ha detto, probabilmente il Madring in quanto a pericolosità se la gioca con il tracciato cittadino di Jeddah, in Arabia Saudita, dove quest'anno non si è corso per i noti motivi dovuti al conflitto tra USA-Iran. Si sentiva la necessità di un tracciato del genere? Francamente no, ma questa è la Formula 1 di oggi e va detto anche che il prossimo anno il Madring sarà l'unico appuntamento del Mondiale in Spagna. Esce infatti lo storico circuito di Montmelò, Barcellona, che questa stagione ha avuto la denominazione di GP della Catalogna.

Durante i 60 minuti a disposizione dei piloti, tutto si è svolto correttamente, senza incidenti. Tutti bravi insomma, anche se qualche timore vi era considerando quel che era accaduto nei test F3, diversi contatti con i muri, e in Formula 2 nel turno libero che ha preceduto la F1, con Tasanapol Inthraphuvasak che ha sbattuto forte tanto che la sua Dallara ha preso fuoco (pilota illeso) e Laurens Van Hoepen è finito contro le barriere.

Giro dopo giro, i piloti F1 hanno migliorato le proprie prestazioni e alla fine è emersa con prepotenza la Mercedes con Russell autore del primo crono in 1'34"077 seguito dal compagno Andrea Kimi Antonelli, 1'34"363. Subito dopo, le due Ferrari. Charles Leclerc è terzo a 0"543 da Russell, Lewis Hamilton è quarto a 0"606. Dopo il quasi contatto alla prima variante di Monza, ii due piloti Ferrari si sono chiariti e alla vigilia di Madrid, Leclerc ha finalmente ammesso di avere esagerato nello spingere fuori pista Hamilton.

Max Verstappen è risultato quinto con la Red Bull-Ford, a 20 centesimi da Hamilton, decimo il suo compagno (temporaneo in attesa del ritorno dell'infortunato Isack Hadjar) Liam Lawson. Lando Norris ha portato la McLaren-Mercedes al sesto posto, Oscar Piastri è ottavo. Sempre sorprendente il rookie Arvid Lindblad, settimo con la Racing Bulls-Ford, sfortunato il suo compagno Yuki Tsunoda fermato ai box nel finale del turno per un problema.

Un'Audi è entrata in top 10, è quella di Nico Hulkenberg anche rallentato all'ultima curva da Hamilton. A proposito, l'inglese ha fatto arrabbiare pure Carlos Sainz nella curva sopraelevata, a sua volta Hamilton è stato rallentato da Esteban Ocon. Il poleman di Monza, PIerre Gasly, è 14esimo con la Alpine-Mercedes.

Venerdì 11 settembre 2026, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'34"077 - 24 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'34"363 - 22

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"620 - 23

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"683 - 23

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'34"703 - 21

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'34"947 - 23

7 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'35"033 - 24

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'35"148 - 18

9 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'35"529 - 21

10 - Liam Lawson (Red Bull-Ford) - 1'35"539 - 22

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'35"652 - 23

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'35"834 - 21

13 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'35"933 - 20

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'36"244 - 19

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'36"473 - 23

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'36"853 - 20

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'36"870 - 26

18 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) - 1'36"939 - 16

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'37"254 - 22

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'37"880 - 21

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'38"150 - 22

22 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'39"284 - 22